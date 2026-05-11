Condenaron a 6 meses de prisión al docente "ilustre" por acosar a una alumna de San Rafael

El Tribunal Penal Colegiado de la Segunda Circunscripción Judicial condenó a 6 meses de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al docente de General Alvear que habia sido acusado, inicialmente, por el ciberacoso de una alumna de 17 años que, en 2023, estudiaba en una escuela técnica de San Rafael.

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La pena fue dictada hoy por los jueces María Eugenia Laigle, Julio Bittar y Rodolfo Luque, cerrando el juicio contra Elbio Bruschi Terraquol, un profesor muy conocido en el ámbito educativo sureño, ya que fue distinguido a nivel nacional como "Maestro Ilustre en 2019".

La sentencia sumó además 1 año de inhabilitación especial para el ejercicio de la docencia con personas de menos de 18 años de edad.

Ahora el profesor deberá cumplir r eglas de conducta como comparecer en sede judicial una vez cada tres meses y realizar cursos y capacitaciones orientados en Ley Micaela.

Según explicó una fuente judicial, Bruschi fue absuelto por el beneficio de la duda por el delito de grooming pero condenado por el incumplimiento de los deberes de funcionario público, al haber acosado sexualmente a la alumna.

Es que el grooming o ciberacoso sexual exige algunos requisitos específicos y no alcanza con que el autor de los mensajes le envíe mensajes a la víctima, sino que además requiere llevar ese mensaje virtual al plano físico.

En este caso concreto, el docente había seguido manteniendo mensajes durante un mes, refiriéndose a la materia consultada por la alumna.

El martes pasado, durante los alegatos, el fiscal Javier Giaroli había solicitado las penas 3 años de prisión y 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos; en tanto que los abogados del acusado se inclinaron por solicitar la absolución del docente.

Inicialmente, el debate había comenzado por el delito de grooming, pero luego el fiscal le sumó incumplimiento de los deberes de funcionario público. Durante el debate, Bruschi realizó una declaración afirmando que no hubo intencionalidad sexual en sus dichos y en sus contactos con la denunciante.

En el juicio se ventiló que la joven alumna tenía que rendir equivalencias, por lo que se comunicó con Bruschi por WhatsApp para saber cómo enfrentar la prueba, y el docente de Robótica le habría contestado por el mismo medio diciéndole "tenés que entregarme el cuerpo" y "tenés que pagarme con carne", según explicó una fuente que trabaja en el caso..

La versión de la denunciante

La investigación comenzó en 2023, luego de que se recibiera una denuncia de la familia de una joven de 17 años, donde se indicaba que el distinguido docente habría acosado sexualmente a la adolescente enviándole mensajes a través de WhatsApp.

La denuncia abrió el camino para una investigación por “grooming”, que tiene como pruebas de interés los mensajes que el hombre le habría enviado a la adolescente con propuestas indebidas, algunas relacionadas con la materia que la estudiante cursaba en una escuela de San Rafael.

También se encuentra en el expediente el relato de la denunciante y el de sus padres, además de pericias psicológicas realizadas a la presunta víctima de abuso sexual de menores.

En diciembre pasado, en una audiencia de oposición, la jueza María Laura Godoy ordenó que la investigación que realiza el fiscal Javier Giaroli sea elevada a juicio, tras desechar los argumentos de la defensa, que se oponía.

Un “maestro ilustre”

El 11 de septiembre de 2019 —Día del Maestro—, Elbio Bruschi recibió en la CABA el premio “Maestro Ilustre 2019” por el trabajo que realiza en escuelas del sur mendocino, generando espacios de enseñanza que acercan a sus estudiantes a las nuevas tecnologías.

Bruschi es licenciado en Tecnología Educativa y diariamente trabajaba con jóvenes en escuelas de San Rafael y Malargüe, “acercando y generando proyectos tecnológicos que generan igualdad de oportunidades y fortalecen las trayectorias escolares de sus estudiantes”, según una publicación que hizo en ese momento el Gobierno de Mendoza.

Este premio fue entregado por el por entonces ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro Finocchiaro, quien distinguió a 24 docentes ganadores de las 24 provincias con el premio “Maestros Ilustres” en el Palacio Sarmiento.

Según la publicación provincial, “los maestros fueron seleccionados por sus ministerios provinciales bajo criterios como reconocida trayectoria, destacado desempeño entre alumnos, reconocimiento de la comunidad educativa, reconocimiento académico, participación en espacios de formación y presentaciones ante la comunidad y compromiso con su escuela, expresado en propuestas innovadoras para los estudiantes, entre otros”.