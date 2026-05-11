11 de mayo de 2026 - 10:57

Ataron a una familia de Luján y se llevaron más de $1 millón: frenética persecución y un detenido fuertemente armado

Los delincuentes se movilizaban en dos autos y la Policía logró interceptar a uno de los vehículos en Godoy Cruz.

Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes.&nbsp;

Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tras una frenética persecución en Godoy Cruz, esta madrugada la Policía logró detener a uno de los integrantes de una banda que había ingresado a una vivienda de Luján y, tras atar a las víctimas, se llevó más de $1 millón.

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Cerca de las 2.50, el 911 recibió unos llamados que indicaban que unos ladrones habían ingresado en una vivienda ubicada en las calles Los Álamos y Unión. Cuando llegó un móvil policial al lugar, los policías encontraron a los siete integrantes de la familia atados con precintos.

Tras ser liberados, el dueño de casa, R. Q. L., de 47 años, explicó a los uniformados que tres delincuentes habían logrado ingresar a la casa y, luego de amenazarlos con armas de fuego, los redujeron con los precintos. Con la casa a su disposición, los ladrones se llevaron un bolso donde había $900.000, una cartera con $200.000, 100 dólares y un teléfono celular marca Xiaomi.

Según testigos de la zona, los delincuentes se marcharon en un Toyota Yaris color blanco. Pero también estaba en el lugar otro auto que también era parte de la banda y cuyo ocupante estaba armado y tenía un chaleco antibalas.

Con esta información, el CEO emitió una alerta y se inició un rápido operativo cerrojo. Unos policías que patrullaban en Godoy Cruz detectaron a un vehículo que iba a alta velocidad y con las luces apagadas, por lo que comenzó una persecución que terminó en las calles Azul y Formosa, en el barrio Covimet.

En esa esquina, los ocupantes del Toyota Yaris se bajaron del auto y continuaron la fuga a pie. Los policías, a unas cinco cuadras del lugar, lograron detener a uno de los sujetos, identificado como P. F. M. (44), mientras que los restantes sujetos lograron evadir el cerco policial.

En el interior del vehículo se procedió al secuestro de dos chalecos antibalas, una escopeta calibre 12/70 sin número visible y cartuchos, además del rodado utilizado.

Posteriormente, se constató que la chapa patente colocada no correspondía al vehículo, registrándose otra identificación vinculada a una causa por hurto agravado. Intervino la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

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