11 de mayo de 2026 - 08:34

Un conductor se estrelló contra un contenedor en Las Heras y está grave

El siniestro ocurrió cerca de las 4:50 en la intersección de Olascoaga y Neuquén.

Un conductor se estrelló contra un contender en Las Heras y está grave

Un conductor se estrelló contra un contender en Las Heras y está grave

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Gentileza - @MATIPASCUALETTI
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre resultó gravemente herido este lunes por la madrugada tras protagonizar un accidente vial en Las Heras.

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El siniestro ocurrió cerca de las 4:50 en la intersección de Olascoaga y Neuquén, donde, por causas que se investigan, una camioneta Renault Duster impactó de manera solitaria contra un contenedor ubicado a la orilla de la calzada.

Tras un llamado al 911, personal policial y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado acudieron al lugar y asistieron al conductor, identificado como F.M.D.

La víctima sufrió politraumatismo grave y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central. Las actuaciones quedaron a cargo de la Delegación Vial Gran Mendoza.

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