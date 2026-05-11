Un conductor se estrelló contra un contenedor en Las Heras y está grave

El siniestro ocurrió cerca de las 4:50 en la intersección de Olascoaga y Neuquén.

Un conductor se estrelló contra un contender en Las Heras y está grave

Un hombre resultó gravemente herido este lunes por la madrugada tras protagonizar un accidente vial en Las Heras.

El siniestro ocurrió cerca de las 4:50 en la intersección de Olascoaga y Neuquén, donde, por causas que se investigan, una camioneta Renault Duster impactó de manera solitaria contra un contenedor ubicado a la orilla de la calzada.

Tras un llamado al 911, personal policial y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado acudieron al lugar y asistieron al conductor, identificado como F.M.D.