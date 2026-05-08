8 de mayo de 2026 - 10:37

Quién era el joven que murió aplastado durante el Zonda: "El chico de los sánguches" que emocionó en un video viral

La víctima fue identificada como Juan Marcelo Zabala Azzaro, un vendedor ambulante de 26 años que había participado en un video del influencer ruso Parviz.

Juan Marcelo Zabala Azzaro, el joven que murió aplastado por un árbol durante el viento Zonda del miércoles.

Juan Marcelo Zabala Azzaro, el joven que murió aplastado por un árbol durante el viento Zonda del miércoles.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

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La víctima fue identificada como Juan Marcelo Zabala Azzaro, de 26 años. El joven se había hecho conocido en las redes sociales por a un video publicado por Parviz Benazirov, el influencer ruso que vive en Mendoza, quien lo había entrevistado mientras Juan trabajaba como vendedor ambulante de comida casera en su moto.

Juan Marcelo Zabala Azzaro, el joven que murió aplastado por un árbol durante el viento Zonda del miércoles.
Juan Marcelo Zabala Azzaro, apareció en un video del influencer ruso Parviz.

Juan Marcelo Zabala Azzaro, apareció en un video del influencer ruso Parviz.

Detalles del fatal accidente

De acuerdo con el reporte policial, el siniestro ocurrió en la intersección de las calles Dorrego y Azcuénaga. Juan circulaba en una moto Mondial 110cc de este a oeste cuando, producto de las ráfagas, un árbol se desprendió desde la vereda norte y cayó sobre la calzada.

El impacto afectó a dos motociclistas. Juan Marcelo Zabala Azzaro falleció en el lugar del hecho. Un segundo motociclista, conductor de una moto Zanella Due, fue rescatado de entre las ramas y trasladado inicialmente al Hospital Carrillo. Posteriormente, fue derivado al Hospital Español con un diagnóstico de politraumatismos y una fractura en su pie derecho.

El video del "chico de los sánguches"

Zabala Azzaro apareció en un video donde contaba su sacrificada rutina laboral. En dicha grabación, relataba que comenzaba su jornada a las 10 de la mañana y no regresaba a su casa hasta vender todos sus productos: sánguches, hamburguesas y empanadas.

En aquel video viral, el influencer Parviz decidió comprarle toda la mercadería para repartirla en la calle. La noticia de su fallecimiento desató una ola de comentarios de conmoción en esa publicación: "Dios le de consuelo a la familia del vendedor pobre chico tan joven lo que le pasó", "Lamentablemente, este chico falleció a raíz de un accidente. Qué triste destino, tan joven, con tantas ganas de salir adelante...", "Q.E.P.D ,...fuerza a su flia, la vida a veces tiene cosas q no encontras explicaciones", fueron algunos de las reacciones.

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