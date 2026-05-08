Quién era el joven que murió aplastado durante el Zonda: "El chico de los sánguches" que emocionó en un video viral

El fuerte viento Zonda que azotó a Mendoza durante el miércoles se cobró una vida de un joven motociclista que falleció de forma instantánea luego de que un árbol de gran tamaño se desplomara sobre él mientras circulaba por la vía pública en Las Heras .

La víctima fue identificada como Juan Marcelo Zabala Azzaro , de 26 años. El joven se había hecho conocido en las redes sociales por a un video publicado por Parviz Benazirov , el influencer ruso que vive en Mendoza, quien lo había entrevistado mientras Juan trabajaba como vendedor ambulante de comida casera en su moto.

De acuerdo con el reporte policial, el siniestro ocurrió en la intersección de las calles Dorrego y Azcuénaga . Juan circulaba en una moto Mondial 110cc de este a oeste cuando, producto de las ráfagas, un árbol se desprendió desde la vereda norte y cayó sobre la calzada.

El impacto afectó a dos motociclistas. Juan Marcelo Zabala Azzaro falleció en el lugar del hecho. Un segundo motociclista, conductor de una moto Zanella Due, fue rescatado de entre las ramas y trasladado inicialmente al Hospital Carrillo. Posteriormente, fue derivado al Hospital Español con un diagnóstico de politraumatismos y una fractura en su pie derecho.

El video del "chico de los sánguches"

Zabala Azzaro apareció en un video donde contaba su sacrificada rutina laboral. En dicha grabación, relataba que comenzaba su jornada a las 10 de la mañana y no regresaba a su casa hasta vender todos sus productos: sánguches, hamburguesas y empanadas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por live solo live (@parvizbenazirov)

En aquel video viral, el influencer Parviz decidió comprarle toda la mercadería para repartirla en la calle. La noticia de su fallecimiento desató una ola de comentarios de conmoción en esa publicación: "Dios le de consuelo a la familia del vendedor pobre chico tan joven lo que le pasó", "Lamentablemente, este chico falleció a raíz de un accidente. Qué triste destino, tan joven, con tantas ganas de salir adelante...", "Q.E.P.D ,...fuerza a su flia, la vida a veces tiene cosas q no encontras explicaciones", fueron algunos de las reacciones.