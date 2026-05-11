11 de mayo de 2026 - 08:38

Trágica explosión en un condominio: murieron un bebé y dos adultos mayores en Santa Cruz

Desplegaron un operativo integral de asistencia y contención a familiares. Hay múltipels heridos.

Explosión e incendio con trágico saldo en un complejo de departamentos en Perito Moreno, Santa Cruz

Explosión e incendio con trágico saldo en un complejo de departamentos en Perito Moreno, Santa Cruz

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Explosión e incendio con trágico saldo en un complejo de departamentos en Perito Moreno, Santa Cruz

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una fuerte explosión seguida de incendio se registró en la noche del domingo en un complejo de departamentos de la localidad de Perito Moreno, en la zona norte de Santa Cruz, donde se registraron varios heridos y al menos tres personas fallecidas, entre ellas un bebé.

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Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes. 

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Desde el Gobierno provincial se desplegó un operativo de emergencia.

Explosión e incendio con trágico saldo en un complejo de departamentos en Perito Moreno, Santa Cruz
Explosión e incendio con trágico saldo en un complejo de departamentos en Perito Moreno, Santa Cruz

Explosión e incendio con trágico saldo en un complejo de departamentos en Perito Moreno, Santa Cruz

El siniestro se registró en una casa de unos complejos de departamentos a raíz de una fuga de gas, según trascendió de manera extraoficial, mientras que se indicó que en el lugar todavía está trabajando personal policial y de bomberos.

Según el diario La Opinión Austral, las ambulancias trasladaron a varias personas en grave estado, mientras que al menos otras dos habían quedado atrapadas entre los escombros. Se contabilizaron hasta el momento tres víctimas fatales: un bebé y dos adultos mayores.

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En tanto, por instrucción del gobernador Claudio Vidal, equipos de Salud, Seguridad, Desarrollo Social, Educación y organismos provinciales trabajaban en la atención de los heridos, el acompañamiento a las familias y realizando un operativo de emergencia.

De acuerdo al comunicado del gobierno santacruceño, cuatro niños y tres adultos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica inmediata. Posteriormente, una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Asimismo, los niños de 11, 9 y 5 años fueron derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para continuar con tratamientos especializados, mientras que en Perito Moreno permanecieron internados dos jóvenes de 20 años con quemaduras leves y bajo observación médica.

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