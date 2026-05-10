Encontraron a la menor de 14 años que era buscada en Malargüe: estaba en otro departamento

La niña de 14 años que era intensamente buscada desde esta semana en Malargüe fue encontrada en Eugenio Bustos, departamento de San Carlos. La menor apareció junto a un hombre mayor de edad quedó detenido tras el operativo encabezado por personal de Investigaciones.
La chica había desaparecido el miércoles por la mañana cuando se dirigía a la Escuela Secundaria ISMA. Su búsqueda se había extendido rápidamente por distintos puntos del sur provincial y el Valle de Uco tras la denuncia por averiguación de paradero.
Según informó la Policía, el procedimiento comenzó a partir de un pedido de colaboración realizado por Investigaciones Malargüe. A partir de allí, efectivos de la Unidad Investigativa San Carlos desplegaron recorridas, tareas de campo y recolección de información en distintos sectores del departamento.
Reconstrucción: el sujeto fue detenido inmediatamente
A partir del trabajo de campo, el personal de Investigaciones San Carlos logró reconstruir los posibles movimientos de la adolescente, estableciendo que habría llegado al departamento en compañía de un hombre mayor de edad.
Con esos datos, se intensificaron las averiguaciones en la zona de La Consulta y posteriormente se obtuvo información precisa que ubicaba a la menor en inmediaciones de la plaza distrital de Eugenio Bustos.
Ante esa novedad, personal de Investigaciones San Carlos se desplazó de inmediato al lugar, donde logró ubicar a la niña junto al hombre señalado en la investigación.
Ambos fueron trasladados a sede policial. La menor quedó bajo resguardo con intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), mientras que el sujeto mayor de edad quedó aprehendido a disposición de la Oficina Fiscal de Malargüe.