Encontraron a la menor de 14 años que era buscada en Malargüe: estaba en otro departamento

La adolescente había desaparecido el último miércoles de camino a la escuela. Según informó la Policía, la niña estaba con un hombre que ya fue detenido.

Encontraron a la menor de 14 años que desapareció camino a la escuela en Malargüe.

La niña de 14 años que era intensamente buscada desde esta semana en Malargüe fue encontrada en Eugenio Bustos, departamento de San Carlos. La menor apareció junto a un hombre mayor de edad quedó detenido tras el operativo encabezado por personal de Investigaciones.

La chica había desaparecido el miércoles por la mañana cuando se dirigía a la Escuela Secundaria ISMA. Su búsqueda se había extendido rápidamente por distintos puntos del sur provincial y el Valle de Uco tras la denuncia por averiguación de paradero.

Según informó la Policía, el procedimiento comenzó a partir de un pedido de colaboración realizado por Investigaciones Malargüe. A partir de allí, efectivos de la Unidad Investigativa San Carlos desplegaron recorridas, tareas de campo y recolección de información en distintos sectores del departamento.

Reconstrucción: el sujeto fue detenido inmediatamente A partir del trabajo de campo, el personal de Investigaciones San Carlos logró reconstruir los posibles movimientos de la adolescente, estableciendo que habría llegado al departamento en compañía de un hombre mayor de edad.

Con esos datos, se intensificaron las averiguaciones en la zona de La Consulta y posteriormente se obtuvo información precisa que ubicaba a la menor en inmediaciones de la plaza distrital de Eugenio Bustos.