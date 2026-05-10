10 de mayo de 2026 - 10:57

Allanaron casas en Guaymallén: secuestraron 88 ravioles de cocaína lista para comercializar

Los diversos operativos fueron realizados en el barrio Lihué. También incautaron celulares, dinero y una persona quedó detenida.

Allanamientos simultáneos en Guaymallén.

Allanamientos simultáneos en Guaymallén.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza realizó allanamientos simultáneos en el barrio Lihué, en Guaymallén, y logró secuestrar droga, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados al narcomenudeo. Como resultado del operativo, un hombre quedó detenido a disposición de la Justicia Federal.

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Los procedimientos se desarrollaron en distintos domicilios por una investigación iniciada tras un hecho de abuso de armas ocurrido en abril. Durante las medidas, los efectivos encontraron más de 120 gramos de cocaína entre trozos compactados y dosis ya fraccionadas para su comercialización.

Allanamientos: cocaína, dinero y un detenido

El operativo fue llevado adelante por la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén bajo directivas del Ministerio Público Fiscal. En uno de los inmuebles allanados, la Policía halló 88 ravioles de cocaína envueltos en papel, además de un trozo compactado de la misma sustancia.

También fueron hallados 31 sobres de bicarbonato de sodio, cinco teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes -entre ellos tijeras, bolsas de nylon y recortes de papel- y dinero en efectivo de baja denominación.

Allanamientos simultáneos en Guaymallén
Allanamientos simultáneos en Guaymallén.

Allanamientos simultáneos en Guaymallén.

Como resultado de las medidas, una persona mayor de edad quedó detenida y a disposición de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes.

Además, debido a la presencia de menores de edad en uno de los domicilios allanados, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario correspondiente. La investigación continúa bajo directivas de la Justicia Provincial y Federal interviniente.

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