Buscan a un adolescente de 16 años desaparecido en Guaymallén hace 4 días

El Ministerio Público Fiscal solicitó colaboración para dar con el paradero de Uriel Esteban Pérez Cruz, un joven de 16 años que fue visto por última vez el viernes 1 de mayo en su domicilio del departamento de Guaymallén.
Según detallaron desde la Oficina Fiscal interviniente, el adolescente es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene ojos marrón claro y piel morena. Lleva el cabello negro, corto y ondulado, con un sector teñido de blanco, y posee un piercing debajo del labio. No presenta tatuajes.
Al momento de su desaparición vestía una campera negra, pantalón deportivo y zapatillas marca Nike, todo de color negro.
Desde el organismo judicial solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo o si alguien logra verlo, se comunique de manera urgente al 911.