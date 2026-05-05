5 de mayo de 2026 - 13:41

Buscan a un adolescente de 16 años desaparecido en Guaymallén hace 4 días

El joven fue visto por última vez el 1 de mayo y desde el Ministerio Público Fiscal pidieron colaboración urgente para dar con su paradero.

image
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Ministerio Público Fiscal solicitó colaboración para dar con el paradero de Uriel Esteban Pérez Cruz, un joven de 16 años que fue visto por última vez el viernes 1 de mayo en su domicilio del departamento de Guaymallén.

Leé además

La víctima fue traslada al hospital El Carmen, donde le diagnosticaron heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo y traumatismo de cráneo producido por un golpe. Quedó internado y su estado es grave.

Un hombre llamó a la Policía por destrozos en su casa, pero encontraron a su marido al borde de la muerte en el sótano
Grave accidente en Guaymallén.

Fuerte accidente en Guaymallén: chocó contra un camión estacionado, volcó y terminó hospitalizada

Según detallaron desde la Oficina Fiscal interviniente, el adolescente es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene ojos marrón claro y piel morena. Lleva el cabello negro, corto y ondulado, con un sector teñido de blanco, y posee un piercing debajo del labio. No presenta tatuajes.

Al momento de su desaparición vestía una campera negra, pantalón deportivo y zapatillas marca Nike, todo de color negro.

Desde el organismo judicial solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo o si alguien logra verlo, se comunique de manera urgente al 911.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Conductor detenido en Guaymallén por manejar en estado de ebriedad

Guaymallén: lo detienen en un control y descubren que iba con casi cinco veces el nivel de alcohol permitido

Motociclista quizo esquivar un micro, se cayó y chocó con otra moto: tres heridos

Motociclista quiso esquivar un micro, se cayó y chocó con otra moto: tres heridos

Fue adjudicada la obra más compleja del Acceso Este.

Adjudicaron la obra más importante del Acceso Este: las empresas que ganaron y cuánto durarán los desvíos

Allanamientos en Guaymallén. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Allanamientos por usurpar casas y extorsionar a sus dueños: 8 detenidos y secuestro de armas y drogas