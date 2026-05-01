Motociclista quiso esquivar un micro, se cayó y chocó con otra moto: tres heridos

Un aparatoso accidente vial se registró este jueves por la noche Guaymallén. Dos motociclistas y la acompañante de uno de ellos resultaron heridos - uno de ellos con lesiones de gravedad.

Un motociclista atropelló a un peatón en Ruta 40: la víctima falleció en el lugar

Según confirmaron fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 22:15 de anoche en la intersección de Bandera de los Andes y La Purísima .

El conductor de una motocicleta Ducati 800 cc , identificado como L. C. (22), circulaba de oeste a este por Bandera de los Andes junto a su acompañante, una joven identificada como C. L., también de 22 años. En ese momento, una moto Zanella 150 cc , conducida por M. I. (26), intentó esquivar un colectivo , perdió el dominio del rodado y cayó sobre la calzada.

Fue en esa secuencia cuando la Ducati terminó colisionando contra la motocicleta caída , provocando un fuerte impacto.

Como consecuencia del choque, ambos conductores resultaron lesionados y fueron asistidos por ambulancias del SEC, que los trasladaron al Hospital Central. El conductor de la Zanella sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y politraumatismos, mientras que el motociclista de la Ducati presentó politraumatismos varios. En tanto, la acompañante manifestó dolencias en un tobillo.

En el lugar trabajó personal policial y municipal, mientras que la Oficina Fiscal de la jurisdicción quedó a cargo de la investigación para determinar las responsabilidades del siniestro.