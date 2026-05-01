Motociclista quiso esquivar un micro, se cayó y chocó con otra moto: tres heridos

Un aparatoso accidente vial se registró este jueves por la noche Guaymallén. Dos motociclistas y la acompañante de uno de ellos resultaron heridos -uno de ellos con lesiones de gravedad.
Dos motociclistas chocaron en Guaymallén y ambos, junto a la acompañante de uno de ellos, resultaron heridos. Fue luego de intentar esquivar un colectivo.
Un aparatoso accidente vial se registró este jueves por la noche Guaymallén. Dos motociclistas y la acompañante de uno de ellos resultaron heridos -uno de ellos con lesiones de gravedad.
Según confirmaron fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 22:15 de anoche en la intersección de Bandera de los Andes y La Purísima.
El conductor de una motocicleta Ducati 800 cc, identificado como L. C. (22), circulaba de oeste a este por Bandera de los Andes junto a su acompañante, una joven identificada como C. L., también de 22 años. En ese momento, una moto Zanella 150 cc, conducida por M. I. (26), intentó esquivar un colectivo, perdió el dominio del rodado y cayó sobre la calzada.
Fue en esa secuencia cuando la Ducati terminó colisionando contra la motocicleta caída, provocando un fuerte impacto.
Como consecuencia del choque, ambos conductores resultaron lesionados y fueron asistidos por ambulancias del SEC, que los trasladaron al Hospital Central. El conductor de la Zanella sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y politraumatismos, mientras que el motociclista de la Ducati presentó politraumatismos varios. En tanto, la acompañante manifestó dolencias en un tobillo.
En el lugar trabajó personal policial y municipal, mientras que la Oficina Fiscal de la jurisdicción quedó a cargo de la investigación para determinar las responsabilidades del siniestro.