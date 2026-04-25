Un motociclista fue rescatado en helicóptero tras un fuerte accidente en el límite entre Mendoza y San Juan

El hecho ocurrió en la Ruta 149 y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central tras protagonizar un accidente vial en la frontera entre Mendoza y San Juan.

Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras sufrir un grave accidente en la Ruta 149. Debido a la gravedad del hecho tuvo que ser rescatado en helicóptero al Hospital Central.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el personal policial fue alertado sobre un accidente ocurrido en la Ruta 149, precisamente en el punto que marca el límite entre las provincias de Mendoza y San Juan.

Por motivos que aún están investigando el motociclista de 33 años perdió el control del rodado y terminó cayendo al costado del camino.

Al llegar al lugar de los hechos, los efectivos constataron que la víctima presentaba un cuadro de salud delicado, se encontraba con pérdida de conocimiento y heridas de consideración, incluyendo una fractura en su pierna derecha y otra en su brazo izquierdo.

Ante la complejidad de las lesiones y la necesidad de una atención médica inmediata, las autoridades solicitaron la intervención del helicóptero sanitario Halcón II.