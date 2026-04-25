25 de abril de 2026 - 21:45

Un motociclista fue rescatado en helicóptero tras un fuerte accidente en el límite entre Mendoza y San Juan

El hecho ocurrió en la Ruta 149 y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central tras protagonizar un accidente vial en la frontera entre Mendoza y San Juan.

WhatsApp Image 2026-04-25 at 19.53.35
WhatsApp Image 2026-04-25 at 19.52.52
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras sufrir un grave accidente en la Ruta 149. Debido a la gravedad del hecho tuvo que ser rescatado en helicóptero al Hospital Central.

Leé además

Un motociclista falleció en el Hospital Central  tras chocar contra un poste de luz en Maipú.

Un motociclista falleció tras chocar contra un poste de luz en Maipú
La víctima se trasladaba en una bicimoto. 

Se entregó el conductor que atropelló y mató a un hombre en Las Heras

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el personal policial fue alertado sobre un accidente ocurrido en la Ruta 149, precisamente en el punto que marca el límite entre las provincias de Mendoza y San Juan.

Por motivos que aún están investigando el motociclista de 33 años perdió el control del rodado y terminó cayendo al costado del camino.

Al llegar al lugar de los hechos, los efectivos constataron que la víctima presentaba un cuadro de salud delicado, se encontraba con pérdida de conocimiento y heridas de consideración, incluyendo una fractura en su pierna derecha y otra en su brazo izquierdo.

Ante la complejidad de las lesiones y la necesidad de una atención médica inmediata, las autoridades solicitaron la intervención del helicóptero sanitario Halcón II.

La aeronave realizó con éxito las maniobras de rescate y procedió al traslado aéreo del herido directamente hacia el Hospital Central.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Investigan red de trata tras el hallazgo de ocho fetos en una clínica

Investigan red de trata tras el hallazgo de ocho fetos en bolsas de consorcio en una clínica

Por Redacción Policiales
Volvía de la facultad, le robaron y lo mataron de un tiro: hay dos detenidos con antecedentes

Conmoción: volvía de la facultad, le entregó el celular a los ladrones, pero lo mataron igual de un disparo

Por Redacción Policiales
Dos motociclistas resultados heridos tras protagonizar un choque en Las Heras

Choque frontal entre motos en Las Heras dejó a dos heridos graves

Por Redacción Policiales
La víctima se trasladaba en una bicimoto. 

Las Heras: un joven de 28 años murió tras ser chocado por un auto que escapó

Por Redacción Policiales