La víctima tenía un cable alrededor del cuello. La principal hipótesis apunta a un homicidio.

Investigan el hallazgo de una mujer muerta dentro de un auto incendiado en Tucumán.

Este sábado en horas de la madrugada encontraron a una mujer muerta dentro de un auto incendiado en pleno centro de San Miguel de Tucumán. La Justicia ya investiga el hecho y los investigadores detectaron signos de violencia en la víctima por lo cual la principal hipótesis apunta a homicidio.

Un llamado al 911 alertó a la policía de un auto incendiado a la 1:30 de la mañana en Calle Francia al 1160, ubicado en la zona este de la capital de Tucumán. Al llegar al lugar, el personal sofocó las llamas y descubrieron que en el interior del vehículo había un cadáver con un cable alrededor del cuello.

Investigan el hallazgo de una mujer muerta dentro de un auto incendiado en Tucumán El cuerpo de la mujer fue hallado en la parte trasera del vehículo. La Gaceta de Tucumán La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, de 41 años. Según indicó La Gaceta, la mujer era madre de cuatro hijos de entre 5 y 19 años.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, quien se trasladó hasta la escena junto a la investigadora fiscal Sylvina Ojeda para supervisar las primeras pericias.

Investigan el hallazgo de una mujer muerta dentro de un auto incendiado en Tucumán La víctima tenía un cable atado en el cuello. La Gaceta de Tucumán Según primeros informes, el cuerpo fue encontrado en la parte trasera del vehículo y presentaba indicios de haber sufrido una agresión previa al incendio. A partir de estos elementos, los investigadores orientaron la causa hacia un posible asesinato.

Ante esta situación, la fiscalía ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), cuyos especialistas trabajaron en el lugar junto a personal de Criminalística, Bioquímica y Medicina Forense con el objetivo de recolectar pruebas y reconstruir la mecánica del hecho. Además, los investigadores iniciaron un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificar movimientos sospechosos y establecer cómo llegó la víctima hasta el vehículo donde fue encontrada. También se tomaron declaraciones testimoniales y se secuestraron distintos elementos. Hasta el momento no hay personas detenidas ni sospechosos identificados. La fiscalía aguarda ahora los resultados de las pericias forenses para determinar con precisión las circunstancias de la muerte.