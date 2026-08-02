2 de agosto de 2026 - 15:23

Motociclista lesionado en Godoy Cruz: chocó contra el cordón y luego contra un poste

El siniestro ocurrió este domingo en Godoy Cruz. La Policía informó que el conductor perdió el dominio de la motocicleta y resultó gravemente herido.

Motociclista sufrió graves lesiones tras chocar contra un poste en Godoy Cruz. (Imagen ilustrativa)

Motociclista sufrió graves lesiones tras chocar contra un poste en Godoy Cruz. (Imagen ilustrativa)

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un motociclista de 26 años resultó gravemente herido este domingo al protagonizar un accidente de tránsito en Godoy Cruz, luego de perder el control del rodado e impactar contra un cordón y posteriormente contra un poste de alumbrado público.

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Ante la complejidad de su cuadro, se dispuso su traslado inmediato y de urgencia al Hospital Central.

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El hecho ocurrió alrededor de las 13.10 en la intersección de Presidente Arturo Illia y Lorenzo Soler, en las inmediaciones de la Comisaría 40, donde un llamado al 911 alertó sobre el siniestro.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la información policial, el conductor circulaba en una motocicleta Zanella ZR 150 cc cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el dominio del vehículo. Como consecuencia, primero chocó contra el cordón de la calzada y luego terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

El accidente ocurrió sin la participación de otros vehículos, según indicaron las primeras actuaciones realizadas en el lugar.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al motociclista en el lugar y constató que presentaba una fractura expuesta en la pierna izquierda y politraumatismos. Debido a la gravedad de las lesiones, el joven B. A. V. fue derivado al Hospital Central, donde quedó internado para recibir atención médica.

Mientras tanto, la Oficina Fiscal correspondiente tomó intervención en la causa y dispuso las medidas de rigor para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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