2 de agosto de 2026 - 10:15

Un muerto y tres heridos tras un violento choque entre un auto y un colectivo en Godoy Cruz

Los acompañantes del fallecido fueron trasladados al hospital, mientras que el tercer herido que viajaba en el vehículo de porte mayor fue atendido en el lugar.

Un muerto en Godoy Cruz tras un violento accidente.

Un muerto en Godoy Cruz tras un violento accidente.

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Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre murió este domingo por la mañana luego de que el auto que conducía chocara contra la parte trasera de un colectivo de turismo en el Acceso Sur, a la altura de Rodríguez Peña, en Godoy Cruz. Además, dos acompañantes resultaron heridas y fueron hospitalizadas.

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El colectivo se dirigía hacia Alta Montaña cuando ocurrió el impacto. Como consecuencia del siniestro, una pasajera de la unidad también sufrió heridas: una “cervicalgia”. El parte oficial afirma que recibió atención médica en el lugar, pero, en este caso, no fue necesario trasladarla a un hospital.

El accidente se registró alrededor de las 7.35, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la colisión. Según las primeras actuaciones policiales, el colectivo circulaba de norte a sur uando fue embestido desde atrás por el Volkswagen Bora.

Los acompañantes sufrieron heridas y fueron llevados al hospital

El conductor del auto falleció en el lugar a raíz de las graves lesiones. En tanto, una joven de 20 años que viajaba como acompañante presentó politraumatismos y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore.

El otro ocupante del Bora se encontraba inconsciente cuando llegó el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Tras recibir las primeras asistencias, fue derivado al Hospital Central para una mejor atención.

En el lugar trabajó personal de Policía Vial, que ordenó el tránsito mientras se desarrollaban las pericias para determinar cómo ocurrió el choque. La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal correspondiente.

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