El siniestro ocurrió en la intersección de calles C. W. Lencinas y avenida Quiroga. La víctima fue trasladada al Hospital Schestakow, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Tragedia en San Rafael: murió un adolescente de 17 años tras chocar su moto contra una camioneta.

Un adolescente de 17 años murió este sábado luego de protagonizar un siniestro vial entre la motocicleta que conducía y una camioneta en el departamento de San Rafael.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.50, en la intersección de calle C. W. Lencinas y avenida Quiroga, donde intervino personal tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre la colisión.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el joven circulaba a bordo de una motocicleta Corven 110 cc por calle C. W. Lencinas en dirección de norte a sur cuando, por causas que aún son materia de investigación, impactó contra una Toyota Hilux que transitaba por avenida Quiroga de este a oeste.

Como consecuencia del fuerte choque, el motociclista fue asistido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia al Hospital Schestakow, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

La camioneta era conducida por un hombre de 28 años, quien quedó a disposición de la investigación.