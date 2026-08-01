1 de agosto de 2026 - 14:48

Tragedia en San Rafael: murió un adolescente de 17 años tras chocar su moto contra una camioneta

El siniestro ocurrió en la intersección de calles C. W. Lencinas y avenida Quiroga. La víctima fue trasladada al Hospital Schestakow, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Tragedia en San Rafael: murió un adolescente de 17 años tras chocar su moto contra una camioneta.

Tragedia en San Rafael: murió un adolescente de 17 años tras chocar su moto contra una camioneta.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un adolescente de 17 años murió este sábado luego de protagonizar un siniestro vial entre la motocicleta que conducía y una camioneta en el departamento de San Rafael.

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El hecho ocurrió alrededor de las 10.50, en la intersección de calle C. W. Lencinas y avenida Quiroga, donde intervino personal tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre la colisión.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el joven circulaba a bordo de una motocicleta Corven 110 cc por calle C. W. Lencinas en dirección de norte a sur cuando, por causas que aún son materia de investigación, impactó contra una Toyota Hilux que transitaba por avenida Quiroga de este a oeste.

Como consecuencia del fuerte choque, el motociclista fue asistido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia al Hospital Schestakow, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

La camioneta era conducida por un hombre de 28 años, quien quedó a disposición de la investigación.

En el lugar trabajó personal policial y tomó intervención la Oficina Fiscal correspondiente, que dispuso las medidas de rigor.

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