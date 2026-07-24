Seis horas de operativo por una persona que amenazaba con tirarse del paredón del dique Valle Grande

Un amplio operativo coordinado por la Policía de Mendoza permitió preservar la vida de una persona que permanecía en una situación de crisis sobre el paredón del dique Valle Grande, en San Rafael .

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Tras casi seis horas de trabajo , los negociadores lograron que desistiera de su actitud y fuera trasladada al hospital Schestakow para recibir atención médica.

La intervención comenzó alrededor de las 14.20 , luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona en una situación de extremo riesgo . A partir de ese momento se activó un comité de crisis y se desplegó un importante operativo que se extendió hasta pasadas las 20 .

El procedimiento fue coordinado por la Jefatura Departamental San Rafael y contó con la participación de efectivos de la Subcomisaría Rama Caída, personal del Destacamento Valle Grande, las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), Bomberos, la Unidad VANT (Vehículos Aéreos no Tripulados), el Cuerpo de Aviación Policial (CAP), la Policía de Investigaciones (PDI), la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT), operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), personal del Ministerio de Salud y Deportes y la fiscal de Instrucción Andrea Rossi.

Durante toda la intervención se mantuvo una coordinación permanente entre los equipos desplegados, mientras los negociadores de las Fuerzas de Operaciones Especiales desarrollaban el diálogo con la persona en crisis . La fiscal Rossi también se incorporó al comité de crisis y participó en la estrategia que permitió alcanzar una resolución favorable.

El despliegue incluyó apoyo aéreo del Cuerpo de Aviación Policial, imágenes en tiempo real obtenidas mediante drones de la Unidad VANT y comunicaciones a través del sistema TETRA, lo que permitió mantener el contacto operativo pese a las dificultades de cobertura de telefonía celular en la zona.

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Finalmente, los negociadores lograron que la persona desistiera de su actitud y pudiera ser asegurada por los efectivos policiales. Luego fue asistida por personal del Ministerio de Salud y Deportes y trasladada al hospital Schestakow para su evaluación y atención médica.

El jefe de la Policía Departamental San Rafael, comisario Iván Bermúdez, destacó el trabajo conjunto de todos los organismos que participaron del operativo y valoró especialmente la intervención de la fiscal Andrea Rossi dentro del comité de crisis, cuyo acompañamiento contribuyó al desenlace del procedimiento.

Desde el Gobierno de Mendoza destacaron que la actuación coordinada de todas las áreas permitió resolver una situación de máxima complejidad sin que se registraran personas lesionadas, priorizando en todo momento la preservación de la vida.