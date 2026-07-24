Conductor alcoholizado atropelló y mató a un peatón en Maipú: se entregó horas después

Al principio, el conductor del auto se fugó de la escena ocurrida esta madrugada. Luego, se arrepintió y se presentó ante la Policía. La víctima fatal tenía 74 años.

Un hombre de 38 años fue detenido luego de presentarse ante la Policía y admitir que había atropellado y matado a un peatón de 74 años esta madrugada en Maipú.

La víctima fue identificada como E.F. (74), quien falleció en el lugar tras ser embestido por un automóvil en el cruce de Ozamis Sur y Ruta Provincial 60. El deceso fue constatado por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, el vehículo involucrado, un Toyota Corolla blanco, escapó inmediatamente después del impacto ocurrido pasada la medianoche de este viernes. Sin embargo, alrededor de las 2, el conductor, J.A.B. (38), regresó al lugar y manifestó que, tras el hecho, entró en estado de shock, se dirigió al domicilio de su padre y dejó allí el automóvil antes de decidir presentarse ante las autoridades.

Personal de Tránsito Municipal le practicó el test de alcoholemia, que arrojó 0,64 g/l de alcohol en sangre, es decir, por encima de lo permitido.

Por disposición del ayudante fiscal interviniente, el vehículo fue secuestrado para la realización de las pericias correspondientes y el conductor quedó alojado en sede policial mientras avanza la investigación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental y personal de Tránsito Municipal, bajo la intervención de la Oficina Fiscal de Maipú.