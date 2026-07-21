Pelea en Maipú, video viral y polémica: esperan cámaras para imputar a tres mujeres y a un grupo de policías

La Fiscalía de Homicidios espera varios informes y registros de cámaras para decidir qué imputaciones les corresponden a las tres chicas y a los policías —hombres y mujeres— que fueron protagonistas de una violenta pelea en Maipú , tras la derrota de la Selección Argentina en la final del campeonato mundial de fútbol y en el marco de un operativo de seguridad.

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El hecho se conoció por un video tomado por testigos y luego, tras viralizarse, el Ministerio de Seguridad y Justicia dio la versión oficial de los hechos, los cuales dejaron tres mujeres detenidas y tres policías lesionados.

Por otro lado, ante la gravedad de los hechos, la Inspección General de Seguridad (IGS) abrió un sumario para investigar a los uniformados que participaron del violento operativo. En tanto, el fiscal de Homicidios, Oscar Malla, ya inició una investigación penal y se encuentra a la espera de varios informes que ha solicitado para poder definir qué delitos se produjeron y quiénes fueron los autores.

“No, no. Por Dios”, dice una chica que tomó el video que es la prueba principal del hecho, luego de que un policía inmovilizara a una joven y una mujer policía la golpeara violentamente en la cara, para luego darle un par de violentas patadas, una de ellas en la cabeza, mientras dos o tres uniformados se encuentran a su lado observando.

En las imágenes no se puede ver el inicio de la riña, cuando, según la versión oficial, algunas personas interrumpieron el tránsito y se inició una pelea en la que el coordinador del operativo fue golpeado con un parlante.

AHORA

Violenta pelea entre policías e hinchas en calle Maza de Maipú pic.twitter.com/yUZapx2La7 — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) July 20, 2026

La versión policial

El hecho ocurrió alrededor de las 19:24 en la intersección de las calles Caseros y Maza, cuando un grupo de personas interrumpía el tránsito vehicular. Según la información oficial, el personal policial solicitó a los presentes que liberaran la calzada con el objetivo de evitar accidentes y garantizar la circulación.

En ese contexto, una joven de 20 años, identificada con las iniciales S.S.O., comenzó a agredir físicamente a una auxiliar policial. Minutos después se sumaron P.D.R., de 28 años, y J.U.O., de 21, quienes también atacaron a los uniformados.

Durante los disturbios, J.U.O. golpeó con un parlante al coordinador del operativo, lo que le provocó una herida cortante en la cabeza, mientras que P.D.R. agredió a otro efectivo que intervenía para controlar la situación. Finalmente, los tres fueron reducidos, aprehendidos y trasladados a una dependencia policial.

Como consecuencia de las agresiones, tres policías resultaron lesionados y fueron asistidos en la Clínica Francesa. Una auxiliar de 30 años sufrió politraumatismo y lesiones en una mano; un oficial principal de 41 presentó una herida cortante en la ceja derecha que requirió dos puntos de sutura; mientras que un auxiliar de 26 años fue diagnosticado con politraumatismos y un traumatismo de cráneo con una herida cortante en la región frontal.

De acuerdo con la información policial, uno de los detenidos, P.D.R., posee antecedentes por robo agravado en grado de tentativa (2018), robo simple (2019) y amenazas simples en contexto de violencia de género (2019).

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, mientras que personal de la Unidad de Investigaciones Departamentales (UID) llevó adelante las actuaciones de rigor.