20 de julio de 2026 - 08:02

Murió un motociclista en Costanera y Alem tras chocar con un micro: gran operativo en la zona

El accidente ocurrió durante la mañana de este lunes en la intersección de Costanera y Alem. Al arribar al lugar, personal policial constató el fallecimiento del conductor de la motocicleta.

Murió un motociclista en Costanera y Alem tras chocar con un micro

Murió un motociclista en Costanera y Alem tras chocar con un micro

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un motociclista murió este lunes por la mañana tras protagonizar un violento accidente de tránsito con un micro en la intersección de Costanera y Alem, en la Ciudad de Mendoza.

Leé además

Choque entre una moto y un auto en Godoy Cruz

Una motociclista terminó en grave estado tras chocar con un auto en Godoy Cruz
Vuelco de camión en Alta Montaña

Volcó un camión en la Ruta 7: el chofer se fue contra el cerro y salió ileso

El siniestro fue reportado alrededor de las 7.27, cuando un llamado al 911 alertó sobre una colisión entre un ómnibus y una motocicleta en ese sector.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que el conductor del rodado menor había fallecido como consecuencia del impacto.

Por el momento, las autoridades trabajan para determinar la mecánica del accidente y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión. La zona permaneció con importante presencia policial mientras se realizaban las pericias correspondientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El accidente del camionero argentino en Santiago de Chile

"El GPS me hizo doblar acá": camionero argentino quedó atrapado en una curva y bloqueó una ruta en Chile

La víctima, debido a la complejidad de su cuadro, fue derivada al Hospital Central, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave y dispusieron su internación en la unidad de terapia intensiva.

Llegó borracho a su casa y su padre le pegó un palazo en la cabeza: pelea por su vida

Por Redacción Policiales
tres detenidos por agredir a policias tras la derrota de argentina: uno le pego con un parlante al jefe del operativo

Tres detenidos por agredir a policías tras la derrota de Argentina: uno le pegó con un parlante al jefe del operativo

Por Redacción Policiales
Una discusión originada por daños en un camión derivó en un violento enfrentamiento entre dos familias en la localidad de Polvaredas.

Asesinaron a un menor de 17 años a puñaladas e hirieron de gravedad a su hermano de 20: dos detenidos

Por Redacción Policiales