Murió un motociclista en Costanera y Alem tras chocar con un micro: gran operativo en la zona

Un motociclista murió este lunes por la mañana tras protagonizar un violento accidente de tránsito con un micro en la intersección de Costanera y Alem, en la Ciudad de Mendoza.
El accidente ocurrió durante la mañana de este lunes en la intersección de Costanera y Alem. Al arribar al lugar, personal policial constató el fallecimiento del conductor de la motocicleta.
Un motociclista murió este lunes por la mañana tras protagonizar un violento accidente de tránsito con un micro en la intersección de Costanera y Alem, en la Ciudad de Mendoza.
El siniestro fue reportado alrededor de las 7.27, cuando un llamado al 911 alertó sobre una colisión entre un ómnibus y una motocicleta en ese sector.
Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que el conductor del rodado menor había fallecido como consecuencia del impacto.
Por el momento, las autoridades trabajan para determinar la mecánica del accidente y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión. La zona permaneció con importante presencia policial mientras se realizaban las pericias correspondientes.