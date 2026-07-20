Murió un motociclista en Costanera y Alem tras chocar con un micro: gran operativo en la zona

El accidente ocurrió durante la mañana de este lunes en la intersección de Costanera y Alem. Al arribar al lugar, personal policial constató el fallecimiento del conductor de la motocicleta.

Murió un motociclista en Costanera y Alem tras chocar con un micro

Un motociclista murió este lunes por la mañana tras protagonizar un violento accidente de tránsito con un micro en la intersección de Costanera y Alem, en la Ciudad de Mendoza.

El siniestro fue reportado alrededor de las 7.27, cuando un llamado al 911 alertó sobre una colisión entre un ómnibus y una motocicleta en ese sector.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que el conductor del rodado menor había fallecido como consecuencia del impacto.