Paso a Chile cerrado: cómo es el operativo para contener a miles de camiones varados en Mendoza

El cierre del Paso Cristo Redentor, provocado por un temporal de nieve que se estima durará al menos siete días , ha puesto en marcha un complejo plan de contingencia para los transportes de cargas.

Viernes gris en Mendoza con lluvias e intensas nevadas en Alta Montaña: de cuánto será la máxima

Evacuaron a turistas que quedaron varados en medio del temporal de nieve en alta montaña

Ante la imposibilidad de cruzar a Chile, la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) y el Gobierno provincial han definido un cronograma de aparcamiento para gestionar las miles de unidades que quedan varadas en territorio argentino y así evitar el colapso.

El plan establece una diferenciación clara según el origen del transporte para optimizar los recursos y servicios. Los camiones provenientes de terceros países serán derivados a paradores y estaciones de servicio en la zona Este de la provincia, garantizando el acceso a comida, duchas y baños.

Por el contrario, las empresas mendocinas mantendrán sus flotas en sus propias bases operativas hasta que se anuncie la reapertura, momento en el cual comenzarán a subir de forma ordenada a las playas habilitadas.

Para evitar el desborde en las rutas, se ha fijado un límite máximo de 2.700 camiones dentro de la provincia . Además, la Aduana suspenderá las habilitaciones de salida una vez cumplidas las 72 horas desde el inicio del temporal.

“Hasta ahora Uspallata no se ha llenado, porque como las empresas saben que son muchos días no están subiendo”, expresaron desde Aprocam.

Archivo - Los Andes

Capacidad y puntos de contención

El operativo contempla puntos críticos de alojamiento para los transportistas. Uno de ellos es en Uspallata, donde hay capacidad para unos 530 camiones distribuidos entre el ACI Uspallata, la estación YPF y el parador Doña Carmen.

Luego en cinco sectores entre Eloy Guerrero y La Paz podrán albergar a 930 camiones en tránsito internacional. Además, se han establecido puntos en la intersección de las rutas 7 y 84, además de un nuevo Hub Logístico en Luján de Cuyo, sumando espacio para unas 700 unidades adicionales.

“Esta vez estamos intentando que la organización sea mejor, pero sabremos cómo resulta el operativo una vez que se habilite el Paso”, advirtieron.

En este contexto de las nevadas de alta montaña, desde el departamento de Las Heras junto al gremio de Camioneros, Polmen y la GUM, entregaron raciones de alimentos a los conductores que se encuentran varados en las playas de estacionamiento.

En el marco del temporal en Alta Montaña, junto al gremio de Camioneros, Polmen y la GUM entregamos raciones de alimentos a los conductores del transporte de cargas nacional e internacional que permanecen varados en las distintas playas de estacionamiento.

Estamos presentes para… pic.twitter.com/CnCcE9Fypp — Francisco Lo Presti (@lopresti_lh) July 17, 2026

El alto costo de la espera

La inactividad forzada tiene un impacto económico severo. Desde Aprocan calculan que cada camión detenido representa una pérdida de entre 350 y 450 dólares diarios, dependiendo de su origen y rotación mensual. Considerando que el flujo habitual por este corredor es de aproximadamente 1.200 camiones por día, las pérdidas para el sector son millonarias.

Como alternativa, algunas empresas están optando por desviar sus cargas hacia los pasos de Pino Hachado o Cardenal Samoré, que actualmente se encuentran operativos.

No obstante, esta decisión queda en manos de los clientes debido al incremento significativo en los costos de traslado por la mayor distancia recorrida. Mientras tanto, Aprocam ha confirmado que asistirá con víveres a los choferes que deban aguardar en Uspallata si las necesidades del operativo lo requieren en los próximos días.