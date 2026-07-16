16 de julio de 2026 - 20:23

Viernes gris en Mendoza con lluvias e intensas nevadas en Alta Montaña: de cuánto será la máxima

El reporte de Contingencias Climáticas anticipa un marcado cambio de tiempo con cielo mayormente nublado y vientos moderados del sudeste. El SMN advierte por un fuerte temporal de nieve en la cordillera.

Pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza.

Pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza tendrá un rotundo cambio en las condiciones meteorológicas este viernes, regresando a la estación invernal tras algunas marcas térmicas atípicas. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, el ingreso de un frente húmedo desde el sur provocará un aumento significativo de la nubosidad y el desarrollo de mal tiempo en gran parte del territorio provincial.

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La jornada en el llano estará caracterizada por un estado mayormente nublado con precipitaciones aisladas que se inician en el sur provincial, vientos moderados del sudeste.

Luego de un amanecer frío con una mínima de 6°C, la persistente cobertura gris y el viento proveniente del cuadrante sur impedirán que el termómetro muestre una recuperación significativa, estimándose una máxima de 18°C para horas de la tarde, con una marcada sensación de frío a medida que avance el día.

Respecto al Sistema de Alertas Tempranas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se recomienda especial atención ante la inestabilidad en los sectores bajos de la provincia, ya que las lluvias comenzarán a extenderse paulatinamente desde la tarde/noche.

La situación más compleja e inestable se trasladará nuevamente a la zona de cordillera. El reporte oficial emitió una advertencia seria sobre la ocurrencia de nevadas intensas en cordillera, provocando un temporal de nieve y viento blanco de gran magnitud que dificultará la visibilidad por completo.

Pronóstico extendido: así estará el tiempo este fin de semana

El panorama meteorológico se complicará aún más durante el sábado 18 de julio, consolidando un inicio de fin de semana gris, frío y húmedo. El pronóstico extendido anticipa una jornada mayormente nublado y frío con precipitaciones, vientos moderados del sudeste.

Se espera un marcado descenso térmico que fijará la máxima en apenas 14°C, mientras que la mínima descenderá a los 3°C, manteniéndose además las condiciones para nevadas intensas en cordillera.

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