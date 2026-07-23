Caso Agostina Vega: nuevas pericias complican a los sospechosos y "pedirán la detención de todos"

La investigación por la muerte de Agostina Vega adquirió nuevas pruebas este jueves tras una inspección ocular realizada en la vivienda de Claudio Barrellier . A partir de esos resultados, la querella anticipó que pedirá nuevas imputaciones y la detención de todas las personas que estuvieron presentes esa noche .

La abogada Fernanda Alaniz, letrada del papá de la víctima, aseguró que la inspección complementa una pericia acústica realizada semanas atrás. Según explicó, ese estudio confirmó que los sonidos registrados durante la secuencia podían escucharse desde distintos sectores de la casa.

Para la querella, los nuevos elementos fortalecen la hipótesis de que varias personas tenían conocimiento de lo ocurrido . En ese sentido, Alaniz afirmó que la responsabilidad penal no debería recaer únicamente sobre la pareja investigada.

De acuerdo con la reconstrucción de la parte querellante, aquella noche estaban en la vivienda Claudio Barrelier, su pareja Marianela Palmero, los hermanos Córdoba y Ludmila y Osvaldo Fasseta.

La abogada también apuntó contra Palmero, a quien acusó de acompañar la estrategia defensiva de Barrelier y de haber obstaculizado el avance de la investigación. Según sostuvo, la mujer declaró que no vio ni escuchó nada durante el episodio.

El padre publicó una desgarradora carta abierta

A más de un mes del crimen de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, su padre, Gabriel Vega, difundió una carta abierta en la que pidió que la investigación judicial no se convierta en una disputa pública y aseguró que la causa debe centrarse en esclarecer el femicidio de su hija.

El documento fue difundido luego de lo que calificó como una serie de "acusaciones y descalificaciones" dirigidas tanto hacia él como hacia los abogados que lo representan.