31 de mayo de 2026 - 17:33

Caso Agostina Vega: Claudio Barrelier fue asistido tras intentar suicidarse en la cárcel

El único detenido por el femicidio de Agostina Vega intentó quitarse la vida en el complejo penitenciario de Bouwer. Fue asistido por personal médico y permanece estabilizado.

Claudio Barrelier permanece sedado luego de intentar suicidarse en la cárcel.

Claudio Barrelier permanece sedado luego de intentar suicidarse en la cárcel.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Claudio Barrelier, el único imputado y detenido por el femicidio de Agostina Vega, intentó quitarse la vida mientras permanece alojado en la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba.

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Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió dentro del complejo penitenciario donde se encuentra bajo custodia desde que fue detenido en el marco de la investigación por la desaparición y muerte de la adolescente.

Tras el intento de suicidio, el hombre de 32 años recibió asistencia inmediata por parte del servicio médico penitenciario, que logró estabilizarlo. Actualmente permanece bajo observación y con sedación para evitar nuevos episodios similares.

Claudio Barrelier- Agostina
Claudio Barrelier, el &uacute;nico detenido, intent&oacute; suicidarse en la c&aacute;rcel.

Claudio Barrelier, el único detenido, intentó suicidarse en la cárcel.

La situación judicial de Barrelier

Barrelier es considerado el principal sospechoso en la causa que investiga el asesinato de Agostina Vega y, hasta el momento, es el único imputado por el caso. La investigación avanzó luego de que se hallaran los restos de la adolescente, un hecho que profundizó las medidas judiciales y periciales para reconstruir lo ocurrido.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, una de las evidencias relevantes son registros de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de su domicilio, en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.

Las imágenes habrían captado el momento en que Agostina descendía de un remís e ingresaba a la vivienda junto a Barrelier durante la noche del sábado 23. Además, el teléfono celular del acusado registró actividad en antenas de telefonía cercanas a la zona.

Claudio Barrelier
Claudio Barrelier, el &uacute;nico detenido hasta el momento en el caso de Agostina Vega.

Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento en el caso de Agostina Vega.

Antecedentes y situación laboral

El acusado se desempeñaba como empleado del área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que dispuso su desvinculación luego de que el caso tomara estado público. Asimismo, registra antecedentes penales previos vinculados a causas por privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas, de acuerdo con la información difundida sobre su situación judicial.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando con nuevas medidas de prueba y pericias destinadas a esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la muerte de Agostina Vega.

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