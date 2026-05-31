31 de mayo de 2026 - 17:22

Interceptaron una camioneta con galgos tras una denuncia por presunta caza ilegal en Tupungato

El procedimiento se inició tras una denuncia de vecinos de La Carrera. La Policía Rural localizó una camioneta con siete ocupantes y varios perros galgos en inmediaciones de establecimientos rurales.

.Detectaron a siete presuntos cazadores con galgos en campos de Tupungato

.Detectaron a siete presuntos cazadores con galgos en campos de Tupungato

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un operativo de la Policía Rural permitió identificar a siete hombres que se desplazaban con varios perros galgos en establecimientos rurales de Tupungato. Los efectivos actuaron luego de una denuncia realizada por vecinos de la zona de La Carrera.

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El procedimiento comenzó alrededor del mediodía del sábado, cuando habitantes del lugar alertaron a las autoridades sobre la presencia de varias personas que habrían ingresado a la Estancia Lili Sofía, ubicada sobre la Ruta Provincial 89. Los sujetos fueron señalados por presuntamente fines de caza.

Según la información aportada por los denunciantes, el grupo continuó desplazándose por campos y establecimientos rurales cercanos, lo que motivó la intervención policial.

Patrullajes y control de una camioneta

Tras recibir el aviso, efectivos de la Delegación Valle de Uco de Policía Rural desplegaron patrullajes preventivos en distintos sectores de la zona para localizar a los sospechosos. Durante el operativo, los uniformados detectaron una camioneta Ford F-100 que circulaba por el área transportando varias personas junto a perros de raza galgo.

El control se llevó a cabo en inmediaciones de la Estancia Ancón, donde fueron identificados los siete ocupantes del vehículo, todos mayores de edad. Además de la identificación de los involucrados, el personal policial realizó las verificaciones correspondientes sobre el rodado y sus ocupantes para constatar la situación.

Posteriormente, los hombres fueron trasladados a la Subcomisaría San José, donde se desarrollaron las actuaciones administrativas y policiales vinculadas al procedimiento.

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