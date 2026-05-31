31 de mayo de 2026 - 13:43

Tensión en Guaymallén: una madre pidió ayuda desesperada y gendarmes lograron salvar a su hijo

La Gendarmería Nacional permitió asistir a un niño que estaba ahogado y no podía respirar. La asistencia dio resultado y el niño reaccionó favorablemente.

Gendarmería Nacional salvó a un niño tras sufrir un episodio de ahogamiento.

Gendarmería Nacional salvó a un niño tras sufrir un episodio de ahogamiento.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La rápida intervención de efectivos de Gendarmería Nacional permitió asistir a un niño que presentaba serias dificultades para respirar tras sufrir un episodio de ahogamiento. El hecho que generó tensión ocurrió en las instalaciones de la Sección Guaymallén, dependiente del Escuadrón 64 Mendoza.

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Finalmente, los uniformados lograron estabilizarlo y el menor fue acompañado junto a su madre hasta el nosocomio de Puente de Hierro. En el lugar fue atendido por especialistas, recibió la atención médica necesaria y quedó en observación. El último parte afirmó que estaba con un “estado de salud favorable”.

Maniobra de Heimlich para salvar al niño

La situación comenzó cuando una mujer llegó al lugar pidiendo auxilio de manera desesperada. Según informó la fuerza, la madre alertó sobre el cuadro que atravesaba su hijo. Ante la emergencia, los gendarmes tomaron al menor en brazos y vieron que “no podía respirar”.

De manera inmediata comenzaron a aplicar la maniobra de Heimlich, una técnica utilizada para desobstruir las vías respiratorias en casos de atragantamiento. La asistencia dio resultado y el niño reaccionó favorablemente, recuperando la capacidad de respirar.

Una vez controlada la situación, los funcionarios decidieron acompañar a la madre y al menor hasta el centro de salud para garantizar una evaluación médica completa.

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