Tensión en Bolivia: el Gobierno despeja las rutas para llevar comida y remedios a La Paz

En medio de un clima de tensión política y social en Bolivia , el gobierno de Rodrigo Paz Pereira anunció una nueva operación para levantar los bloqueos en la principal carretera del occidente del país para llevar alimentos y medicamentos a las ciudades de La Paz y El Alto.

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Los manifestantes llevan 17 días concentrados en carretera que une a La Paz con la región andina de Oruro, para exigir la renuncia del mandatario, a seis meses de su asunción.

A través de una rueda de prensa, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez y diferentes ministros del Gobierno anunciaron el inicio de la operación "Corredor humanitario de las banderas blancas".

"El objetivo de este operativo es permitir que a El Alto y La Paz lleguen alimentos, oxígeno, medicamentos y todo lo que requieren las poblaciones de estas ciudades ", las más afectadas por los bloqueos de carreteras", anunció el ministro Marco Antonio Oviedo.

¡Corredor humanitario en Bolivia! Restablecen vía clave para suministros esenciales El gobierno de Bolivia implementó el "Corredor Humanitario de Banderas Blancas" para despejar pacíficamente la carretera La Paz-Oruro. Esta medida busca garantizar el envío de alimentos,… pic.twitter.com/W9qaKkF6cA

La operación se llevará a cabo por la Policía, Fuerzas Armadas y la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Asimismo, afirmó que el Gobierno tendrá el apoyo de la "Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Cruz Roja y la Iglesia católica".

Si bien el despeje se realiza con maquinaria pesada, como topadoras para derribar vallas, el funcionario aseguró que la operación "no está yendo a buscar ningún enfrentamiento" . Según informaron medios locales, el Gobierno prevé priorizar el diálogo con los manifestantes para permitir el paso de los camiones humanitarios.

Escala el conflicto en Bolivia

El pasado sábado, el Gobierno inició una operación militar y policial para tratar de desbloquear las carreteras de La Paz, lo que generó un conflicto con los manifestantes. Ante esto, la Policía lanzó gases lacrimógenos y los manifestantes respondieron arrojando piedras y cartuchos de dinamita.

La operación despejó temporalmente el paso hacia Oruro, pero las autoridades ordenaron el repliegue de las fuerzas policiales para "evitar un derramamiento de sangre", lo que generó que los manifestantes tomaran nuevamente las calles.

Bolivia, desbloqueo El Gobierno de Bolivia utiliza maquinaria pesada para despejar las carreteras La Voz de Tarija

Protestas en diferentes ciudades y la respuesta del Gobierno

Las olas de protestas continúan pese a los anuncios del Presidente boliviano, quien aseguró que escuchará a los sectores sociales que reclaman una salida a la peor crisis económica del país en cuarenta años.

Por su parte, el ministro Justiniano invitó este domingo a los dirigentes de la Federación de Campesinos de La Paz 'Tupac Katari' para dialogar y encontrar "soluciones a los problemas que son legítimos".

La ciudad de La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo, es la región donde se concentran las mayores protestas de campesinos, de la Central Obrera Boliviana (COB), y de seguidores del expresidente Evo Morales.