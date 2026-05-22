22 de mayo de 2026 - 09:49

Miles de personas marcharon en Bolivia contra los bloqueos y en defensa del Gobierno de Rodrigo Paz

Las protestas se realizaron en al menos cinco capitales regionales mientras continúan los cortes de rutas impulsados por sectores afines a Evo Morales. Hasta el momento se reportaron 4 muertos.

Cientos de personas se movilizaron en contra de los cortes y en defensa a la democracia.&nbsp;

Cientos de personas se movilizaron en contra de los cortes y en defensa a la democracia. 

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Ciudadanos de distintos sectores sociales se movilizaron este jueves en varias ciudades de Bolivia para exigir el levantamiento de los bloqueos de rutas impulsados por sindicatos campesinos y grupos afines al expresidente Evo Morales, quienes reclaman la renuncia del actual mandatario, Rodrigo Paz.

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Las manifestaciones se realizaron en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad, Oruro y Sucre, con consignas contra los cortes de rutas y en “defensa de la democracia”.

Movilizaciones masivas en contra del bloqueo de rutas y en defensa de la democracia

Las marchas fueron encabezadas por comités cívicos regionales y contaron con la participación de autoridades locales, universitarios, comerciantes, productores agrícolas, plataformas ciudadanas y transportistas, quienes portaron banderas bolivianas y de sus respectivos departamentos.

Una de las movilizaciones más grande tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra, considerada el motor económico del país. Allí participó el gobernador departamental Juan Pablo Velasco, integrante de la alianza opositora Libre, vinculada al exmandatario Jorge Tuto Quiroga.

bolivia protesta
Personas participan en una protesta este jueves, en Cochabamba, Bolivia.

Personas participan en una protesta este jueves, en Cochabamba, Bolivia.

La marcha avanzó hasta la plaza principal de la ciudad, donde dirigentes cívicos pronunciaron discursos cuestionando la continuidad de los bloqueos. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, denunció que las medidas de fuerza están provocando desabastecimiento de alimentos y medicamentos en varias regiones.

Además, criticó al Gobierno "siga sentándose y pidiendo diálogo con quienes nos están matando" y reclamó la declaración de un “estado de excepción sectorizado” para garantizar la circulación en las rutas.

“No vamos a permitir que caiga un Gobierno democrático, no vamos a aceptar a nadie que no sea quien las urnas decidió. Y si tenemos que dar la vida para defenderlo, lo vamos a hacer. La democracia se respeta y se defiende”, expresó el dirigente durante el acto.

Rodrigo Paz
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia.

Los cortes de rutas comenzaron el pasado 6 de mayo en el departamento de La Paz y luego se extendieron a regiones como Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

Las protestas son protagonizadas por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana y sectores leales a Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses al frente del Gobierno boliviano.

Las autoridades nacionales reportaron que ya son cuatro las personas fallecidas como consecuencia indirecta de los bloqueos, entre ellas una ciudadana de Belice y un niño de 12 años que no pudieron recibir atención médica a tiempo debido a la interrupción del tránsito en las rutas.

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