20 de mayo de 2026 - 15:55

Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia por la "injerencia en asuntos internos" de Gustavo Petro

Cancillería boliviana comunicó la decisión de solicitar a Elizabeth García Carrillo la conclusión de sus funciones diplomáticas en el territorio tras los dichos del Presidente de Colombia.

Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia por la injerencia en asuntos internos de Petro

Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia por la "injerencia en asuntos internos" de Petro

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El Gobierno de Bolivia, presidido por Rodrigo Paz Pereira declaró este miércoles “persona non grata” a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, y solicitó el cese de sus funciones diplomáticas, tras los dichos del mandatario colombiano, Gustavo Petro, sobre los conflictos sociales en aquel país.

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Petro aseguró que estaba dispuesto a buscar una salida pacífica para la “crisis política” en ese país. En su cuenta en X, consideró que “Bolivia vive una insurrección popular”, recordaron los diarios paceños La Razón y El Deber. El Gobierno boliviano rechazó esas declaraciones y declaró que es “improcedente” inmiscuirse en asuntos internos de los estados, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Comunicado Bolivia
El comunicado de Cancillería de Bolivia

El comunicado de Cancillería de Bolivia

Desde Cancillería boliviana señalaron que "la decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas".

Por otro lado, aclaró que la medida no implica una ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia ni afectará los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto.

La respuestra de Petro ante la decisión de Bolivia

Al respecto, Petro consideró este miércoles que “si por proponer un diálogo y una intermediación sacarán a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase”.

En diálogo con radio Caracol de Colombia, Petro reiteró que su país está dispuesto a servir de intermediario por un diálogo y aseguró que “lo que sabemos que pasa en Bolivia hasta este momento es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un Gobierno que está cuestionado por ese pueblo”.

Gustavo Petro
Gustavo Petro criticó la decisión de Bolivia de expulsar a su embajadora.

Gustavo Petro criticó la decisión de Bolivia de expulsar a su embajadora.

Petro también hizo mención a las consecuencias que podría haber en caso de que el gobierno boliviano reprima estas manifestaciones.

“Bolivia, tal como está en este momento, amerita que se abra un gran diálogo nacional en ese país o la consecuencia puede ser una masacre sobre la población boliviana que ningún ser humano en el mundo debe querer”, insistió el mandatario colombiano.

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