Estados Unidos denunció un "golpe de Estado en marcha" contra el presidente de Bolivia

El gobierno de Estados Unidos aseguró este martes que en Bolivia existe “un golpe de Estado en marcha” contra el presidente Rodrigo Paz. La acusación fue realizada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, en medio de las protestas y bloqueos que atraviesa el país vecino .

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Durante una conferencia en Washington, el funcionario afirmó que las manifestaciones están impulsadas por “una alianza perversa entre la política y el crimen organizado” . Además, pidió que gobiernos como los de Brasil y Colombia respalden públicamente al mandatario boliviano frente a la crisis.

“Se trata de un golpe de Estado que está en marcha. No nos equivoquemos al respecto; es un golpe financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado en toda la región”, aseguró.

Cabe destacar que el gobierno boliviano enfrenta graves disturbios registrados durante protestas que reclamaron la renuncia del actual mandatario . Las movilizaciones fueron impulsadas por sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines al expresidente, Evo Morales.

Posición de Estados Unidos en el conflicto de Bolivia

Landau sostuvo que mantuvo una conversación telefónica con Paz y manifestó preocupación por la situación interna boliviana. Según expresó, el actual presidente fue elegido democráticamente hace menos de un año y ahora enfrenta protestas violentas que exigen su salida del poder.

“Acabo de terminar una conversación telefónica con el presidente Paz, y estoy muy preocupado por Bolivia. Es decir, no puede ser que tengamos un proceso democrático, en el que él fue elegido de manera abrumadora por el pueblo boliviano, y que ahora haya manifestantes violentos bloqueando calles”, dijo.

El funcionario también cuestionó las interpretaciones políticas tradicionales sobre América Latina. Aseguró que la discusión regional ya no pasa por la división entre izquierda y derecha:

“La gran división se establece entre aquellos países que poseen instituciones capaces de hacer frente al crimen organizado y aquellos que son cómplices del mismo; creo que debemos entender esa realidad”, sostuvo.

En ese contexto, advirtió que Washington buscará impedir que “fuerzas antiinstitucionales” logren imponerse en Bolivia. Además, remarcó que la inestabilidad que atraviesa el país puede tener consecuencias para el resto del continente americano.

Landau también destacó el respaldo expresado por el presidente argentino Javier Milei hacia el gobierno boliviano.