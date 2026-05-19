19 de mayo de 2026 - 23:00

Estados Unidos denunció un "golpe de Estado en marcha" contra el presidente de Bolivia

El gobierno de Donald Trump resalta que las protestas están impulsadas por una alianza perversa entre la política y el crimen organizado. Cabe remarcar que Bolivia irá ante la OEA a denunciar un supuesto plan desestabilizador de Evo Morales.

El gobierno de Estados Unidos se expresó ante lo que ocurre en Bolivia.

El gobierno de Estados Unidos se expresó ante lo que ocurre en Bolivia.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

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Agentes de las fuerzas del orden se congregan en el lugar para responder a un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, ubicado en el barrio de Clairemont, en San Diego, California, EE. UU., el 18 de mayo de 2026. Agencias policiales de todo el condado de San Diego respondieron al tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, en el barrio de Clairemont. Tres personas fallecieron, entre ellas un guardia de seguridad.

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Durante una conferencia en Washington, el funcionario afirmó que las manifestaciones están impulsadas por “una alianza perversa entre la política y el crimen organizado”. Además, pidió que gobiernos como los de Brasil y Colombia respalden públicamente al mandatario boliviano frente a la crisis.

“Se trata de un golpe de Estado que está en marcha. No nos equivoquemos al respecto; es un golpe financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado en toda la región”, aseguró.

manifestaciones en bolivia
Integrantes de las Fuerzas Armadas desbloquean una ruta.

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Posición de Estados Unidos en el conflicto de Bolivia

Landau sostuvo que mantuvo una conversación telefónica con Paz y manifestó preocupación por la situación interna boliviana. Según expresó, el actual presidente fue elegido democráticamente hace menos de un año y ahora enfrenta protestas violentas que exigen su salida del poder.

“Acabo de terminar una conversación telefónica con el presidente Paz, y estoy muy preocupado por Bolivia. Es decir, no puede ser que tengamos un proceso democrático, en el que él fue elegido de manera abrumadora por el pueblo boliviano, y que ahora haya manifestantes violentos bloqueando calles”, dijo.

El funcionario también cuestionó las interpretaciones políticas tradicionales sobre América Latina. Aseguró que la discusión regional ya no pasa por la división entre izquierda y derecha:

“La gran división se establece entre aquellos países que poseen instituciones capaces de hacer frente al crimen organizado y aquellos que son cómplices del mismo; creo que debemos entender esa realidad”, sostuvo.

En ese contexto, advirtió que Washington buscará impedir que “fuerzas antiinstitucionales” logren imponerse en Bolivia. Además, remarcó que la inestabilidad que atraviesa el país puede tener consecuencias para el resto del continente americano.

Landau también destacó el respaldo expresado por el presidente argentino Javier Milei hacia el gobierno boliviano.

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