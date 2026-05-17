Rumbo al Mundial 2026: los rebusques de los mendocinos que acompañarán el sueño de la Selección

A menos de un mes del inicio oficial del Mundial 2026, hinchas mendocinos ya viven con fervor la previa de un torneo que sin dudas será histórico y donde la Selección Argentina llega como actual Campeón e intentará revalidar el título.

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Con distintas planificaciones, estrategias y puntos de partida, muchos hinchas mendocinos se encuentran cerca de cumplir el deseo de acompañar al seleccionado nacional con la ilusión intacta de volver a salir campeón en este torneo único que se realiza cada cuatro años.

Viajes planificados desde los campeonatos de Qatar y la Copa América, lunas de miel mundialistas y hasta vendimias en Australia forman parte de las historias detrás de la ilusión de volver a gritar campeón.

Javier, de 40 años, oriundo del departamento de San Martín e hincha del Chacarero contó que el viaje lo viene planificando desde que terminó la Copa América 2024 que ganó Argentina, en la cual estuvo presente donde la Selección le ganó 1 a 0 a Colombia con un gol agónico de Lautaro Martínez.

“Haber ganado la copa, haber estado en la final y disfrutado de todas las instancias dijimos ‘el siguiente paso es el mundial’ y más que es en Estados Unidos que ya hemos ido”, expresó. “Siempre viajamos con mi hermana porque somos muy futboleros en mi familia y con ella disfrutamos mucho eso y somos muy compañeros en este tipo de de aventuras".

Javier hincha que va al mundial Javier, uno de los hinchas que asistió a la Copa América en el MetLife Stadium, justamente en donde se juega la final del mundial

Como muchos otros hinchas, en este caso apuntan a acompañar a la Argentina desde la fase de grupos hasta lo que dure en el campeonato del mundo. “Nosotros vamos a estar desde el segundo partido en adelante y la idea es estar hasta el final del mundial”.

Con respecto a las entradas confesó que aún no tienen y que todos los hinchas están muy expectantes. “Están muy caras y hemos hablado con más gente que también viaja que no ha comprado ni un ticket y creo que todos están esperando a que a último momento los precios mejoren. Actualmente están pidiendo 1800 dólares para el partido contra Jordania, una locura”, comentó.

Pese a la complicación de las entradas, comentó que el viaje también lo toma como unas vacaciones. “Existe la posibilidad de que de que no pueda ir a todos los partidos que yo quiera o directamente no pueda ir a ningún partido. Vamos a estar en fecha hasta después de la final, pero si Argentina queda eliminada, nos quedaremos a pasear un poco en Estados Unidos”, señaló.

Del casamiento a la luna de miel en el Mundial

Nacho y Lucía, una pareja recientemente casada de Luján de Cuyo, aprovechó la excusa de la luna de miel para cumplir un sueño: acompañar a la Argentina en el Mundial. “Nosotros nos casamos con Lucia el año pasado en 2025 y siempre nuestra idea de la luna de miel era ir al Mundial en el 2026. Así que hace un par de años de anticipación lo veníamos organizando”, comentó él.

Como muchos otros fanáticos optimistas, la pareja llegará en las fases eliminatorias. “Llegamos el 3 de julio que Argentina prácticamente jugaría en Miami 16avos de final y nos quedamos hasta que termina, o sea, hasta la final que es el domingo 19 y nosotros nos quedamos hasta el 24".

Ante el deseo de acompañar a la Selección en las distintas fases, diagramaron un viaje segmentado por las distintas sedes. “Hacemos una semana en Miami, una semana en Disney y la última semana en Nueva York como para también estar ahí en caso de una hipotética final”. En cuanto al presupuesto, Nacho realizó un calculo de entre 3000 y 4000 dólares, sin contar entradas.

“No tenemos entradas, creo que ha sido imposible y eso que nosotros nos metimos a todo lo que es el tema de sorteos, fases de venta, preventa y un montón de cosas y nunca conseguimos entradas oficiales”, expresó, dando cuenta de la situación que rodea a la mayoría de los hinchas.

El sueño de un mendocino desde Australia

En la otra punta del mundo, Bruno, un mendocino oriundo de Guaymallén que hace 4 años vive en Australia también asistirá a la cita mundialista por primera vez. En dialogo con este medio, admitió que la idea de ir a un mundial comenzó en el 2014 cuando el torneo se llevó a cabo en Brasil, pero por temas de edad y contexto no tuvo la posibilidad de costear el viaje. Cuando llegó en 2022 a Australia la cita mundialista de Qatar estaba muy cerca y le tocó festejar en la ciudad de Sidney.

Estadio Dallas Mundial 2026 Estadio AT&T, ubicado en Arlington, donde Argentina disputará dos partidos

Luego de varios años trabajando y tras asentarse en Australia comenzó a diagramar el viaje. En este caso, contó que hace un tiempo viene trabajando en una actividad muy relacionada a su tierra natal para poder solventar el sueño mundialista.

“En los últimos meses estuve haciendo temporada de vendimia en una bodega de Tasmania, que es una isla que está al sur de Australia. Vinimos con mi novia a fines de enero y trabajamos como Cellar Hand, que es básicamente operario de bodega durante esta vendimia 2026”, expresó.

En este sentido, afirmó que también llegará a Dallas para el partido contra Jordania y después viajará a Miami para ver el posible partido de 16avos. “Pese a tener vuelta antes de la final, saqué pasaje flexible por si Argentina llega a la final del mundial", explicó.

Con total optimismo, Bruno reveló que consiguió tickets oficiales para fases avanzadas. “Entradas conseguí una sola a través de la ventana que larga FIFA cada tanto. Pude conseguir para el partido de 8vos de final en Atlanta, categoría 2 a 700 dólares. Obviamente es una apuesta, pero si la Selección gana y avanza voy a tener mi entrada para ver el partido”. Por otro lado, comentó que según su óptica, el presupuesto para acompañar a la Selección ronda entre los 5000 y 7000 dólares.

El objetivo tras Qatar 2022

Como muchos otros hinchas, el objetivo de ir al mundial comenzó tras la coronación en Qatar. “La planificación del viaje surgió en el mundial pasado, después de salir campeón y mi cabeza empezó a dar vueltas con el deseo de poder ir al mundial”.

Ya con el deseo, comenzó a realizar los trámites para tener la Visa y a calcular los números para materializar el viaje. “La idea es quedarnos en Miami y de ahí tomar un vuelo a Dallas para el tercer partido contra Argelia”.

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Al igual que la mayoría de hinchas que viajan, Pablo apunta a comprar reventa en suelo estadounidense. “Si no será fan fest, lo primordial acá es conocer y vivir la experiencia mundialista. El partido que nosotros vamos es el de 16avos de final, ese es seguro. Pero bueno, si podemos conseguir entrar por otro partido, mucho mejor”.

Además, reveló que un conocido que vive en Miami consiguió alojamiento. “Me contacté con él, nos presta un lugar, así que imagínate que para nosotros es golazo de media cancha”

Por otro lado, comentó que “la idea es seguir a la Argentina hasta la final” con el objetivo de acompañar a la Selección en todas las fases, sin importar donde juegue.