Robaron más de 150 figuritas del Mundial valuadas en más de 300 mil pesos: la detención sobre dos motochorros

Dos motochorros fueron detenidos por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Recoleta luego de robar 150 paquetes de figuritas del álbum del Mundial de fútbol 2026. El hecho ocurrió tras una persecución iniciada por la denuncia de peatones que alertaron sobre dos hombres que escapaban en una motocicleta sin patente con una mochila robada. Los sospechosos, de 31 y 32 años, fueron interceptados en la zona de Pueyrredón y Beruti.

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El operativo comenzó cuando efectivos motorizados recibieron el aviso de varios testigos que observaron a los delincuentes escapar a alta velocidad por las calles de Recoleta. Con las descripciones aportadas, los agentes iniciaron un seguimiento que terminó pocas cuadras después.

Durante la fuga, uno de los acusados arrojó la mochila robada sobre vehículos estacionados e intentó continuar la huida a pie. Sin embargo, fue alcanzado y reducido por los efectivos a pocos metros del lugar.

Dentro de la mochila, los policías encontraron 150 sobres de figuritas del Mundial 2026 , junto con teléfonos celulares y otros elementos robados.

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Los antecedentes de los detenidos

Según informaron fuentes policiales, ambos detenidos contaban con antecedentes por distintos delitos y contravenciones. Entre ellos figuraban infracciones en eventos masivos por ingreso sin entrada, tenencia de estupefacientes, hallazgo automotor, circulación con patente tapada y falta de documentación.

La motocicleta utilizada para cometer el robo también fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia porteña.

Otro operativo en Belgrano terminó con un detenido

En paralelo, la Policía de la Ciudad realizó otro procedimiento en el barrio de Belgrano tras detectar a un hombre que había roto la ventanilla de una camioneta para robar una mochila.

El hecho fue advertido por operadores del Centro de Monitoreo Urbano, que siguieron los movimientos del sospechoso mientras escapaba en una moto de alta cilindrada sin patente.

A partir de un operativo cerrojo desplegado sobre la autopista Lugones, a la altura de Ombúes, los efectivos lograron interceptar y detener al acusado.

figuritas mundial

Qué elementos secuestró la Policía

Durante este segundo operativo, los agentes recuperaron la mochila robada y secuestraron una cámara fotográfica, un teléfono celular, dos cascos y la motocicleta utilizada para escapar.

El detenido, también de 31 años, tenía antecedentes por robo agravado, lesiones, daños, desobediencia, homicidio culposo, cohecho activo y episodios vinculados a violencia familiar, además de múltiples infracciones de tránsito.