Cayeron dos motochorros que intentaron robar en Capital: tenían un amplio prontuario

Este sábado, la Policía de Mendoza frutró un robo en Capital tras una alerta del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ). Las cámaras detectaron a un hombre y una mujer intentado sustraer elementos del interior de una camioneta , en calle Paso de los Andes , lo que dio inicio a un operativo.

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Según informaron las autoridades, ños operadores de cámaras observaron que la pareja se dio a la fuga en una motocicleta negra marca Corven Energy 110cc. Ambos sujetos habían dañado la ventana trasera derecha de una camioneta Ford Ranger y habían sustraído distintos elementos de su interior.

A partir de esa alerta, desde el CEO se dispuso el desplazamiento inmediato de móviles policiales hacia el lugar del hecho. El procedimiento se desarrolló con intervención de la Jefatura Departamental de Capital, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y efectivos de Comisaría 5º.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos emprendieron la fuga en moto hacia el interior del Parque General San Martín, lo que dio inicio a un seguimiento coordinado entre las cámaras de seguridad y el personal policial en las calles.

Elementos sustraídos por los motochorros e incautados por la Policía

En medio de la persecución, el conductor del rodado descendió en calle Lencinas , detrás de la cancha de Gimnasia y Esgrima, donde fue reducido y aprehendido por efectivos de la UEP.

En tanto, la mujer continuó la huida en la motocicleta hacia la intersección de avenida Boulogne Sur Mer y Avellaneda. Finalmente fue interceptada y detenida por personal de Comisaría 5º.

Los detenidos, ambos de 38 años, registraban antecedentes por distintos delitos. En el caso del hombre, figuran causas por robo agravado, amenazas simples y robo simple, mientras que la mujer presentaba antecedentes por robo agravado, robo simple en grado de tentativa y encubrimiento.

El ayudante de fiscal que intervino en el caso dispuso el secuestro de los elementos vinculados al hecho y el traslado de los detenidos a sede policial.