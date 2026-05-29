Dos aduaneros mendocinos van a juicio por dejar pasar un micro con mercadería ilegal proveniente de Chile

Los agentes están acusados de incumplimiento de deberes por simular la revisión de un micro chileno repleto de mercadería ilegal en 2013.

Dos aduaneros irán a juicio por no detectar contrabando en un micro proveniente de Chile

Dos aduaneros irán a juicio en la provincia de Mendoza acusados del delito de incumplimiento de deberes debido a que en abril de 2013 revisaron un micro que provenía desde Chile, pero no constataron la presencia de mercadería de contrabando.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) confirmó, por mayoría, la resolución del Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza que rechazó el planteo de prescripción de la acción penal por violación de la garantía de juzgamiento en un plazo razonable, formulado por la defensa de dos agentes aduaneros mendocinos.

El hecho sucedió en la madrugada del 21 de abril de 2013 cuando un micro que provenía de Chile ingresó al Complejo Aduanero Los Horcones.

En dicha ocasión, la Jefa de Sección le encomendó a los imputados que revisaran el vehículo. Tras la supuesta inspección, el ómnibus continuó su marcha por la ruta nacional N°7 hasta la localidad mendocina de Uspallata, donde personal del puesto de control aduanero Sección “GR” del Área de Control Integrado (ACI), descubrió gran cantidad de mercadería nueva y de origen extranjero oculta dentro del vehículo.

Ante ello, desde esa sección llamaron al control de Los Horcones, para saber sí habían revisado el micro, si habían encontrado la mercadería y si había efectuado el aforo. La Jefa de Sección recibió el llamado e interrogó a los agentes a los que había encomendado la revisación. Al notar que les mentía respecto a la inspección del vehículo, hizo la denuncia correspondiente, indica el portal Fiscales.