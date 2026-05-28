Juicio por la muerte de Maradona: Cosachov declaró y sostuvo que "la mejor opción" era un centro de rehabilitación.

La psiquiatra Agustina Cosachov declaró este jueves por primera vez en el juicio que investiga la muerte de Diego Maradona y aseguró que “ la mejor opción ” para el tratamiento del exfutbolista era que permaneciera en un centro de rehabilitación .

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Según informaron fuentes vinculadas a la causa, la profesional imputada decidió no responder preguntas de las querellas ni de la fiscalía, aunque sí contestó las consultas formuladas por uno de sus defensores, el abogado Vadim Mischanchuk .

Durante su exposición ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, Cosachov buscó contextualizar distintas conversaciones mantenidas con la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos , quien había declarado días atrás en el debate oral.

La psiquiatra Agustina Cosachov (i), imputada por la muerte de Diego Armando Maradona.

En esos intercambios, incorporados al expediente, ambas profesionales analizaban el tratamiento de salud mental que recibía Maradona tras su operación por un hematoma subdural en la Clínica Olivos. Waisman, médica de Swiss Medical, supervisaba la medicación del paciente y asesoraba a Cosachov sobre distintos aspectos del seguimiento clínico.

En ese contexto, la psiquiatra imputada remarcó que consideraba más conveniente que Maradona continuara internado en un establecimiento especializado.

“Me parece muy importante recalcar que en un plano teórico a mí me parecía como mejor opción la que también planteó Swiss Medical, continuar en un centro de rehabilitación”, expresó durante la audiencia.

Juicio Maradona.jpg Fernando Burlando junto a las hijas de Maradona.

Sin embargo, sostuvo que esa alternativa terminó siendo “inviable” e “imposible” porque el propio Maradona “no quería” permanecer internado.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron además que Cosachov afirmó no formar parte de Swiss Medical, pero cuestionaron que no mencionó "que les daba órdenes a los enfermeros y sacó a los acompañantes terapéuticos".

El juicio se desarrolla en los tribunales de San Isidro y busca determinar las responsabilidades en la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Además de Cosachov, también están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador de enfermería Mariano Perroni.

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Todos ellos enfrentan cargos por presunto homicidio simple con dolo eventual en la causa que investiga las circunstancias de la muerte de Maradona.