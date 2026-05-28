"Luna azul" de mayo de 2026 se podrá ver en Argentina: fecha confirmada y origen de su misterioso nombre

La llamada " Luna azul" o "Microluna" volverá a aparecer en el cielo y podrá observarse desde la Argentina durante la noche del 31 de mayo de 2026 , en un fenómeno astronómico que no ocurre todos los años y que suele repetirse aproximadamente cada dos años y medio.

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A pesar de su nombre , la Luna no se verá de color azul. El término se utiliza para describir la segunda Luna llena dentro de un mismo mes calendario , algo poco frecuente debido a que el ciclo lunar dura cerca de 29 días y medio.

Además, coincidirá con una Microluna , un evento astronómico que hará que el satélite natural de la Tierra se vea más pequeño de lo habitual.

La denominada Luna azul calendárica ocurre cuando un mes tiene dos lunas llenas. En mayo de 2026, la primera fue el 1° de mayo y la segunda llegará el 31, completando así este fenómeno poco habitual.

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Entre las hipótesis más difundidas aparecen una interpretación popularizada en 1946 por la revista astronómica Sky & Telescope, una posible deformación de la expresión medieval “Betrayer Moon” (“Luna traidora”) y registros históricos de erupciones volcánicas que llegaron a teñir visualmente la Luna con tonos azulados debido a partículas en la atmósfera.

La llamada Luna Azul puede dividirse en dos tipos: calendárica (la del 31 de mayo) y estacional. La diferencia entre ambas tiene que ver con la manera en que se mide el fenómeno astronómico.

La más conocida es la Luna Azul calendárica, que ocurre cuando se producen dos lunas llenas dentro de un mismo mes. Como el ciclo lunar dura aproximadamente 29,5 días, si una luna llena aparece en los primeros días del mes, existe la posibilidad de que una segunda vuelva a producirse antes de que termine el calendario mensual.

Por otro lado, la Luna Azul estacional se relaciona con las estaciones del año. Habitualmente, cada estación tiene tres lunas llenas, pero en ocasiones excepcionales puede registrar cuatro. Cuando eso sucede, la tercera luna llena de esa estación recibe el nombre de Luna Azul estacional.

Cuándo será la próxima Luna azul calendárica después del 31 de mayo de 2026

Después de la Luna azul del 31 de mayo de 2026, habrá que esperar hasta el 31 de diciembre de 2028 para volver a ver otra Luna azul calendárica.

Por otra parte, las próximas Lunas azules estacionales serán: