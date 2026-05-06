La NASA reveló imágenes inéditas de la histórica misión Artemis II alrededor de la Luna

La agencia espacial compartió nuevas fotos captadas por la tripulación de la nave Orion durante su viaje de más de un millón de kilómetros.

Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II.

Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II.

Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II.

Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II.

Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II.

Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II.

Reid Wiseman, comandante de Artemis II, observa la Luna desde la cápsula Orion.

Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II.

Este lunes, la NASA publicó una serie de fotos nunca antes vistas obtenidas durante la misión Artemis II. Este vuelo tripulado marcó un hito histórico al completar un viaje alrededor de la Luna, situando nuevamente a seres humanos en las proximidades del satélite natural después de más de 50 años.

Imagen de la luna caputrada por tripulantes de Artemis II Imagen de la luna caputrada por tripulantes de Artemis II Nasa

A través de sus redes sociales, la agencia invitó al público a "comenzar la semana" con estos nuevos registros. Asimismo, informaron que el proceso de recuperación de imágenes tomadas durante el trayecto de la nave Orion aún continúa, por lo que se espera que el archivo visual siga creciendo en los próximos días.

Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II Imagen inédita de la Tierra sacada desde la cápsula de Orión de la misión Artemis II. Nasa

Detalles del material compartido El nuevo contenido ha sido incorporado a la galería multimedia oficial del programa en nasa.gov, donde se centralizan fotos, videos y registros documentales del viaje. Según detalló la NASA, las imágenes permiten apreciar:

Momentos del sobrevuelo : Registros captados por los astronautas mientras rodeaban la superficie lunar.

Vistas terrestres : Impresionantes capturas de la Tierra vista desde el espacio profundo.

Vida a bordo: Escenas del interior de la cápsula Orion que muestran el día a día de la tripulación. Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II Nasa Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II Reid Wiseman capturando fotos de la luna. Nasa Las imágenes fueron obtenidas por los cuatro astronautas que protagonizaron la misión: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Para la agencia, este material funciona como un registro documental clave para reconstruir la experiencia de los astronautas y preparar el terreno para las próximas fases del programa Artemis. Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II La misión Artemis II de la NASA está tripulada por Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y Jeremy Hansen (especialista de misión de la CSA/Agencia Espacial Canadiense). Nasa