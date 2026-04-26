Estudios argentinos en la Antártida: el estudio clave para el descanso de los astronautas de Artemis II

Científicos del Instituto BIOMED descubrieron que sin luz solar el reloj biológico se desincroniza media hora cada día, lo que afecta gravemente la toma de decisiones críticas.

La ciencia argentina lidera una investigación fundamental para el éxito de las próximas misiones lunares. Desde la Base Belgrano II en la Antártida, expertos analizan cómo la falta de luz solar altera el sueño y el rendimiento humano. Estos estudios son vitales para proteger la salud de los astronautas de Artemis II.

Investigadores del Instituto BIOMED, en colaboración con el CONICET y agencias internacionales, utilizan el aislamiento antártico para replicar las condiciones de vida en el espacio profundo. Durante el invierno polar, el Sol desaparece por cuatro meses, creando un escenario similar al que enfrentarán las tripulaciones en la Luna o Marte.

Uno de los descubrimientos más impactantes es que el reloj biológico humano no está programado exactamente para 24 horas, sino para 24,5. En ausencia de luz natural que actúe como sincronizador, las personas tienden a acostarse treinta minutos más tarde cada día. Esta desincronización provoca que los equipos duerman seis horas o menos, impactando directamente en su estabilidad emocional.

image El impacto de la oscuridad en el rendimiento de la tripulación El sueño no es un aspecto secundario en la exploración espacial; es un determinante clave de la atención y la seguridad operativa. Los estudios demuestran que la falta de descanso adecuado desorganiza las rutinas biológicas y altera el sistema nervioso autónomo. En ambientes de confinamiento y ruido constante, como la nave Orión o la base antártica, los errores de juicio pueden ser fatales.

A diferencia de la Estación Espacial Internacional, donde se ven 16 amaneceres diarios, las misiones de espacio profundo imponen un aislamiento mucho mayor. Los astronautas pierden la referencia del tiempo y sufren una desalineación circadiana que los lleva a perder hasta una hora de descanso por noche. La investigación argentina ayuda a diseñar rutinas que alineen los horarios internos de la tripulación para evitar el uso excesivo de medicamentos.

image Dormir en bolsas especiales y bajo un monitoreo constante con sensores permite a los científicos detectar múltiples despertares que los sujetos no perciben conscientemente. Estos hallazgos reafirman que el éxito de la exploración espacial no depende solo de la potencia de los motores, sino de la capacidad del organismo para adaptarse a entornos hostiles donde el ciclo solar ya no marca el ritmo de la vida.