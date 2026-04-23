23 de abril de 2026 - 16:56

Si encontrás una mandarina con moho en tu casa no la tires, tenés un tesoro: es la clave para la limpieza en el hogar

Este método comenzó a circular en redes sociales en los últimos meses y es una alternativa para combatir plagas en casa.

Mandarinas moho
Por Redacción Por Las Redes

Una mandarina con moho, que suele terminar en la basura, puede convertirse en una herramienta de limpieza para combatir la presencia de hormigas en tu casa. La propuesta consiste en aprovechar el hongo natural que se forma en los cítricos para alterar el ecosistema de las hormigas sin necesidad de eliminarlas.

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Receta de budín de mandarina. (Freepik)

Por qué funciona contra las plagas que aparecen en casa

La lógica detrás de este recurso se apoya en el comportamiento de ciertas especies de hormigas, que no consumen directamente los restos vegetales que recolectan, sino que los utilizan para cultivar un hongo del que luego se alimentan. A partir de esta dinámica, el método busca introducir un hongo distinto que interfiera en ese proceso y provoque el abandono del hormiguero.

Cómo preparar la mezcla

- El primer paso consiste en colocar la mandarina con moho dentro de un recipiente con agua.

- Se recomienda dejarla en remojo durante un período de entre 24 y 48 horas, tiempo suficiente para que los hongos se dispersen en el líquido.

- Una vez transcurrido ese lapso, se debe colar la preparación y conservar únicamente el líquido resultante. Una vez pasa ese tiempo lo colas y dejas sólo el líquido con los hongos. Ese extracto será el que se utilice directamente sobre las zonas afectadas.

Mandarina

Cómo aplicarlo en el jardín

El uso es simple: el líquido se vierte o rocía sobre los hormigueros o los caminos por donde circulan las hormigas. La intervención busca modificar el entorno en el que desarrollan su cultivo interno.

Por qué podría funcionar

El fundamento del método radica en la presencia del hongo conocido como penicillium, común en los cítricos en descomposición. Este tipo de hongo actúa como antagonista frente a otros hongos, lo que implica que puede competir o interferir en su desarrollo.

Alcance y límites del método

La propuesta se presenta como una alternativa natural que evita el uso de productos químicos y prioriza el control del entorno antes que la eliminación directa de los insectos. Sin embargo, su efectividad puede variar según el tipo de hormiga y las condiciones del suelo.

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