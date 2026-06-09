Madre e hija recolectan 8.000 botellas de vidrio y construyen una casa de siete habitaciones en dos años

Una madre y su hija transformaron 8.000 botellas de vidrio en una casa de siete ambientes después de dos años de trabajo. La construcción, conocida como Casa de Sal , combina reciclaje, diseño artesanal y una respuesta concreta al descarte de residuos. La historia tiene como protagonistas a Edna Dantas y Maria Gabrielly Dantas , quienes recolectaron botellas abandonadas y las integraron a una estructura de aproximadamente 70 metros cuadrados.

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El proyecto surgió al observar la cantidad de botellas descartadas en zonas de playa y espacios públicos. En vez de tratarlas solo como basura, madre e hija empezaron a guardarlas para construir.

Las botellas no fueron el único material reutilizado. También se incorporó madera recuperada y muebles descartados, lo que convirtió la vivienda en un proyecto de bajo impacto y con una identidad visual muy marcada.

Las botellas pueden funcionar como parte de los cerramientos, muros o detalles de iluminación natural, siempre que estén bien integradas a una estructura segura. No se trata de apilar vidrio sin criterio, sino de combinarlo con técnicas de construcción y soporte.

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En este caso, la casa se destaca por el efecto de la luz sobre las paredes. El vidrio deja pasar reflejos y genera una textura distinta a la de una pared tradicional, sin perder la idea de refugio habitable.

Qué deja esta historia sobre reciclaje

El valor del proyecto no está solo en la cantidad de botellas. También muestra cómo un residuo cotidiano puede convertirse en material de construcción cuando hay planificación, paciencia y una técnica adecuada.

La experiencia no significa que cualquier persona pueda levantar una casa segura sin asesoramiento. Para obras habitables, siempre hacen falta criterios estructurales, permisos y revisión técnica. Pero sí demuestra que el reciclaje puede ir mucho más allá de separar residuos.