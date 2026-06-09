No tires las cáscaras de cebolla y ajo, son un tesoro oculto en tu cocina: 3 maneras de reutilizarlas en casa

Las cáscaras de ajo y cebolla suelen terminar en la basura sin que muchas personas sepan que contienen compuestos naturales con propiedades beneficiosas para el organismo. Aunque habitualmente se descartan durante la preparación de las comidas, estas capas externas concentran antioxidantes y sustancias bioactivas que podrían contribuir a reducir la inflamación y combatir el estrés.

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La parte exterior de la cebolla destaca por su elevado contenido de quercetina, reconocido por su acción antioxidante. Este compuesto ayuda a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres y también posee propiedades antiinflamatorias que podrían resultar beneficiosas en diversas afecciones asociadas con la inflamación crónica.

Diversos estudios también han analizado el papel de la quercetina en el metabolismo de la glucosa. Los resultados sugieren que este compuesto podría mejorar la sensibilidad a la insulina y colaborar en la regulación de los niveles de azúcar en sangre, una característica que ha despertado interés entre los investigadores por su posible utilidad en personas con diabetes tipo 2 o con riesgo de desarrollar la enfermedad.

Es una idea útil para practicar la reutilización de cáscaras en casa.

Los beneficios menos conocidos de la cáscara de ajo

Aunque la mayor parte de las investigaciones sobre el ajo se han enfocado en sus dientes frescos, la cáscara también contiene sustancias con potencial para favorecer la salud. Entre ellas se encuentran los fenilpropanoides, compuestos fenólicos con actividad antioxidante capaces de neutralizar los radicales libres involucrados en el envejecimiento celular y en distintas enfermedades crónicas.

Alicina: un aliado contra el estrés oxidativo

La cáscara de ajo también contiene pequeñas cantidades de alicina, un compuesto azufrado ampliamente conocido por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Aunque la concentración es mayor en los dientes de ajo frescos, las capas externas conservan parte de esta sustancia.

Cómo aprovechar las cáscaras en casa

Existen varias formas sencillas de incorporar estas cáscaras a la rutina diaria sin generar desperdicios.

Infusiones

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Una de las opciones más populares consiste en hervir las cáscaras para preparar una infusión. El calor facilita la liberación de compuestos antioxidantes presentes en ambas hortalizas. En el caso de la cebolla, esta bebida es tradicionalmente utilizada para favorecer la circulación y aliviar algunas molestias respiratorias.

Caldos y sopas

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Otra alternativa consiste en añadir las cáscaras durante la cocción de sopas, guisos o caldos. De esta manera, parte de sus compuestos se integran al líquido. Una vez finalizada la preparación, las cáscaras pueden retirarse fácilmente mediante un colador.

Compost para las plantas

Cebolla y ajo

Quienes prefieran no consumirlas directamente pueden destinarlas al compostaje. Tanto las cáscaras de ajo como las de cebolla aportan materia orgánica y nutrientes que ayudan a enriquecer el suelo y favorecen el desarrollo de las plantas.