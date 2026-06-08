8 de junio de 2026 - 08:00

Las cáscaras de palta que pensabas tirar, son un tesoro: 3 formas de reutilizarlas creativamente

Las cáscaras de palta pueden tener una segunda vida gracias al reciclaje, la jardinería y algunas ideas simples para aprovecharlas en el hogar.

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Por Ignacio Alvarado

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Además de ser biodegradables, contienen materia orgánica que puede aprovecharse de distintas maneras dentro del hogar. La tendencia de reutilizar residuos de cocina crece cada año porque permite reducir desperdicios y encontrar usos prácticos para elementos que normalmente se descartan.

1. Macetas biodegradables para semillas

Uno de los usos más populares consiste en transformar las cáscaras de palta en pequeñas macetas naturales.

Gracias a su forma cóncava, pueden rellenarse con tierra y utilizarse para germinar semillas o pequeñas plantas aromáticas. Una vez que la planta crece, la cáscara puede incorporarse directamente al compost o al suelo del jardín, donde se degradará naturalmente.

Esta alternativa es especialmente valorada por quienes buscan opciones sustentables para iniciar una huerta casera.

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2. Material para compostaje

Las cáscaras de palta son una excelente fuente de materia orgánica para composteras domésticas.

Al mezclarse con restos de frutas, verduras y hojas secas, ayudan a producir compost rico en nutrientes para jardines y huertas. Aunque tardan un poco más en descomponerse que otros residuos vegetales, aportan minerales valiosos al abono final.

Por eso, muchos especialistas en jardinería recomiendan incorporarlas al compost en lugar de enviarlas a la basura.

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3. Tinte natural para manualidades

Pocas personas lo saben, pero las cáscaras y carozos de palta pueden utilizarse para obtener tintes naturales de color rosado o salmón.

Al hervirlas en agua durante un tiempo prolongado, liberan pigmentos que pueden emplearse para teñir telas, papel o proyectos de manualidades.

Esta técnica artesanal ganó popularidad entre quienes buscan alternativas ecológicas a los colorantes industriales.

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Pequeños cambios que generan menos residuos

El crecimiento del reciclaje doméstico demuestra que muchos residuos de cocina todavía tienen utilidad. Las cáscaras de palta son un ejemplo perfecto de cómo algo que parecía destinado a la basura puede convertirse en un recurso para la jardinería, las manualidades o el cuidado del ambiente.

A veces, los verdaderos tesoros del hogar aparecen justo antes de abrir el tacho de basura.

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