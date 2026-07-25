Insólito: faltó a un almuerzo familiar porque no tenía ganas y se perdió conocer al Dibu Martínez

Un almuerzo de fin de semana terminó de la forma más inesperada para un joven argentino que decidió quedarse en su casa porque no tenía ganas de asistir a una reunión familiar. Lo que no sabía era que el invitado especial del encuentro era Emiliano Martínez , conocido popularmente como el Dibu Martínez .

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Al notar que el joven no había asistido al almuerzo, sus propios familiares decidieron grabarle un video para mostrarle quién estaba sentado en la mesa.

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En las imágenes se ve al arquero de la Selección Argentina saludando a la cámara con naturalidad y entre risas, mientras los presentes disfrutan del momento junto al campeón del mundo.

El gesto del futbolista fue celebrado por los usuarios, que destacaron su predisposición para sumarse a la broma.

El video comenzó a circular rápidamente en plataformas como X y TikTok, donde acumuló miles de reproducciones, comentarios y compartidos.

Entre las reacciones más repetidas aparecieron:

Usuarios que elogiaron la sencillez y buena predisposición del Dibu Martínez.

Comentarios humorísticos sobre la mala suerte del joven por faltar precisamente ese día.

Memes que ironizaban sobre la importancia de no perderse los almuerzos familiares. Dibu Martínez confesó que "lloro de pensar lo conseguido" con la Selección Argentina AFA

Un episodio que generó miles de comentarios

Más allá de las bromas, la historia llamó la atención porque refleja una situación con la que muchas personas se identificaron: rechazar una invitación pensando que será un encuentro más y descubrir después que ocurrió algo completamente inesperado.

En este caso, la sorpresa fue compartir un almuerzo con uno de los futbolistas argentinos más reconocidos del mundo, una oportunidad que el joven solo pudo conocer a través del video que le enviaron sus familiares.