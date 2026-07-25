25 de julio de 2026 - 18:00

Los auriculares viejos que ya no usas no los tires, son un tesoro que se puede aprovechar en tu casa: 2 formas sencillas de hacerlo

Aunque hayan dejado de funcionar, los auriculares con cable pueden tener una segunda vida en otros ambientes de casa.

Reciclaje guardá los auriculares viejos y transformalos en un maravilloso adorno para tu hogar
Por Redacción Por Las Redes

Con la llegada de los auriculares inalámbricos, millones de modelos con cable quedaron guardados en cajones o terminaron en la basura. Sin embargo, antes de desecharlos conviene saber que muchos de sus materiales todavía pueden reutilizarse. Los cables suelen conservar su resistencia y flexibilidad, lo que los convierte en un recurso útil para pequeños proyectos de reciclaje doméstico.

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¿Por qué no conviene tirar los auriculares viejos?

Los residuos electrónicos son uno de los tipos de desechos que más crecen en el mundo. Reutilizar objetos que ya no cumplen su función original contribuye a disminuir el impacto ambiental y fomenta un consumo más responsable.

En el caso de los auriculares con cable, muchas veces el problema se encuentra en el conector o en uno de los parlantes, mientras que el resto del cable permanece en buen estado y puede aprovecharse.

1. Cómo hacer una pulsera con cables de auriculares

Una de las ideas más creativas consiste en transformar los cables en una pulsera artesanal.

Materiales

  • Auriculares viejos.
  • Tijera.
  • Cinta adhesiva.
  • Hilo encerado o cordones finos (opcional).

Paso a paso

  • Retira con cuidado la cubierta exterior del cable.
  • Separa varios filamentos de un tamaño similar.
  • Trénzalos hasta formar una pulsera.
  • Ajusta los extremos con cinta adhesiva, hilo o un pequeño nudo.

El resultado es un accesorio liviano y personalizable que también puede servir como regalo o actividad creativa.

2. Utilízalos para organizar cargadores y otros cables

Otra alternativa práctica es aprovechar el cable del auricular como sujetador para mantener ordenados los cargadores y cables USB.

Cómo hacerlo

  • Comprueba que el cable aún sea flexible.
  • Enrolla el cargador o cable que deseas guardar.
  • Utiliza el cable del auricular para sujetar el conjunto.
  • Si lo deseas, coloca etiquetas o marcas de colores para identificar cada cable rápidamente.

Este sistema ayuda a evitar enredos y facilita el almacenamiento en mochilas, bolsos o cajones.

Una forma sencilla de reducir los residuos electrónicos

Dar una segunda vida a los auriculares viejos permite aprovechar materiales que todavía pueden ser útiles y evita que terminen prematuramente en un relleno sanitario.

Aunque se trata de objetos pequeños, reutilizarlos contribuye a disminuir la cantidad de residuos electrónicos y demuestra que, con un poco de creatividad, es posible transformar elementos en desuso en herramientas prácticas para el hogar.

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