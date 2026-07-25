Los auriculares viejos que ya no usas no los tires, son un tesoro que se puede aprovechar en tu casa: 2 formas sencillas de hacerlo

Con la llegada de los auriculares inalámbricos , millones de modelos con cable quedaron guardados en cajones o terminaron en la basura. Sin embargo, antes de desecharlos conviene saber que muchos de sus materiales todavía pueden reutilizarse. Los cables suelen conservar su resistencia y flexibilidad, lo que los convierte en un recurso útil para pequeños proyectos de reciclaje doméstico.

Por Redacción Por Las Redes

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Los residuos electrónicos son uno de los tipos de desechos que más crecen en el mundo . Reutilizar objetos que ya no cumplen su función original contribuye a disminuir el impacto ambiental y fomenta un consumo más responsable.

En el caso de los auriculares con cable, muchas veces el problema se encuentra en el conector o en uno de los parlantes, mientras que el resto del cable permanece en buen estado y puede aprovecharse.

Una de las ideas más creativas consiste en transformar los cables en una pulsera artesanal.

Auriculares viejos.

Tijera.

Cinta adhesiva.

Hilo encerado o cordones finos (opcional).

Paso a paso

Retira con cuidado la cubierta exterior del cable.

Separa varios filamentos de un tamaño similar.

Trénzalos hasta formar una pulsera.

Ajusta los extremos con cinta adhesiva, hilo o un pequeño nudo.

El resultado es un accesorio liviano y personalizable que también puede servir como regalo o actividad creativa.

2. Utilízalos para organizar cargadores y otros cables

Otra alternativa práctica es aprovechar el cable del auricular como sujetador para mantener ordenados los cargadores y cables USB.

Cómo hacerlo

Comprueba que el cable aún sea flexible.

Enrolla el cargador o cable que deseas guardar.

Utiliza el cable del auricular para sujetar el conjunto.

Si lo deseas, coloca etiquetas o marcas de colores para identificar cada cable rápidamente.

Este sistema ayuda a evitar enredos y facilita el almacenamiento en mochilas, bolsos o cajones.

Una forma sencilla de reducir los residuos electrónicos

Dar una segunda vida a los auriculares viejos permite aprovechar materiales que todavía pueden ser útiles y evita que terminen prematuramente en un relleno sanitario.

Aunque se trata de objetos pequeños, reutilizarlos contribuye a disminuir la cantidad de residuos electrónicos y demuestra que, con un poco de creatividad, es posible transformar elementos en desuso en herramientas prácticas para el hogar.