No tires las mandarinas que no vas a comer, tenes un tesoro para tu casa: expertos la usan para la limpieza en época de invierno

Con apenas dos ingredientes y unos minutos de cocción, es posible llenar la casa con una fragancia cálida, cítrica y especiada.

Este truco hará que tus mandarinas se conviertan en mermelada.

Las mandarinas que quedan olvidadas en la heladera o aquellas que ya están demasiado maduras para comer no tienen por qué terminar en la basura. Aunque muchas personas las desechan sin pensarlo, sus cáscaras son un tesoro que puede aprovecharse para preparar un aromatizante natural capaz de perfumar todos los ambientes del hogar.

Receta de budín de mandarina. (Freepik) Se trata de una alternativa sencilla, económica y sustentable que permite reutilizar una parte de la fruta que normalmente se descarta. Además de evitar el desperdicio de alimentos, este método reemplaza a los aromatizantes industriales y sprays ambientales, ofreciendo una opción natural para quienes buscan perfumar su hogar sin recurrir a productos químicos.

¿Por qué conviene reciclar las cáscaras de mandarina? Las cáscaras de mandarina contienen aceites esenciales que se liberan cuando entran en contacto con el calor. Estos compuestos son los responsables de su intenso aroma, capaz de permanecer durante varios minutos en el ambiente.

En lugar de desecharlas, reutilizarlas permite aprovechar al máximo la fruta y reducir la cantidad de residuos orgánicos que genera el hogar. Incluso si las mandarinas ya no están en condiciones de consumirse, sus cáscaras todavía conservan gran parte de sus propiedades aromáticas.

Al combinarlas con clavos de olor, se obtiene una fragancia que mezcla notas cítricas y especiadas, creando un ambiente cálido, fresco y muy agradable.

Las cáscaras de naranja remojadas con vinagre blanco lleva su tiempo de espera, pero logra resultados efectivos dentro de casa. WEB Ingredientes necesarios Para preparar este aromatizante casero solo hacen falta: Las cáscaras de 2 o 3 mandarinas.

Entre 8 y 10 clavos de olor.

Agua.

Una olla pequeña. De manera opcional, también se puede incorporar una rama de canela o unas rodajas de limón para potenciar aún más el perfume. Paso a paso para preparar el aromatizante natural Lavar bien las mandarinas antes de pelarlas para eliminar cualquier resto de suciedad.

Colocar las cáscaras dentro de una olla y agregar suficiente agua para cubrirlas por completo.

Incorporar los clavos de olor y, si se desea, una rama de canela o algunas rodajas de limón.

Llevar la preparación a fuego bajo hasta que comience a hervir.

Mantener una cocción suave durante varios minutos para que el vapor libere los aceites esenciales de las cáscaras y distribuya el aroma por toda la casa.

A medida que el agua se evapore, agregar un poco más para prolongar el efecto y continuar disfrutando de la fragancia. Uno de los beneficios más destacados es su efecto positivo sobre el sistema digestivo Infobae Un perfume natural para todos los ambientes Mientras la mezcla permanece en el fuego, el vapor comienza a expandirse por los distintos ambientes de la vivienda, dejando un aroma fresco, cítrico y especiado que genera una sensación de calidez y bienestar. Este método resulta ideal para perfumar la cocina, el living o cualquier otro espacio sin utilizar aerosoles o difusores comerciales.