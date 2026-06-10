Un pote de manteca vacío puede parecer un residuo sin demasiado destino, pero con una limpieza correcta y algunos detalles simples se puede transformar en un adorno para la casa . La clave está en no usarlo como queda, sino trabajarlo para que pierda el aspecto de envase.

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Este tipo de reciclaje funciona especialmente bien porque el pote suele tener una forma firme, liviana y fácil de intervenir. Puede convertirse en maceta decorativa , porta sahumerios, contenedor para accesorios o centro de mesa pequeño.

Antes de empezar, el envase debe estar completamente limpio. No tiene que quedar grasa , olor ni restos de etiqueta, porque eso puede arruinar la pintura o hacer que los materiales no se adhieran bien.

Reciclaje guardá el pote de manteca y transfórmalo en un increíble adorno para tu casa (2)

Primero hay que lavar el pote con agua caliente y detergente. Después conviene pasarle un poco de alcohol para quitar cualquier resto graso. Una vez seco, se puede lijar suavemente la parte exterior.

Luego se aplica una capa de pintura base. Los colores que mejor disimulan el plástico son el blanco roto, beige, arena, gris claro, verde seco o terracota. Si el pote tiene dibujos muy marcados, puede necesitar dos manos.

Reciclaje guardá el pote de manteca y transfórmalo en un increíble adorno para tu casa (3)

Cuando la pintura esté seca, se puede rodear la parte inferior con soga de yute o hilo sisal. Ese detalle cambia la textura, tapa bordes simples y le da un acabado más artesanal.

Cómo usarlo en la decoración de la casa

Una de las opciones más fáciles es convertirlo en una mini maceta. En ese caso, conviene colocar una planta chica dentro con su maceta original, sin tierra directa, para evitar humedad permanente sobre el plástico.

También puede usarse como florero seco, porta brochas, contenedor de llaves o adorno para una repisa. Si se le agrega una cinta de tela o una etiqueta hecha a mano, el resultado queda más cuidado y menos improvisado.

Errores comunes al reciclar un pote plástico

El error más frecuente es pintar sin limpiar bien. Si queda grasa, la pintura se levanta. Otro problema es usar demasiados elementos decorativos: cuando hay exceso de brillos, cintas y texturas, el objeto puede verse recargado.

También conviene evitar el uso con alimentos después de intervenirlo con pintura o pegamentos. Una vez transformado, el pote debe quedar como objeto decorativo, no como recipiente para comida.