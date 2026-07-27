27 de julio de 2026 - 11:00

DIY: cómo usar una caja de cartón para armar un artefacto para encender el fuego del asado

El cartón corrugado puede transformarse en un pequeño iniciador con cámaras de aire. Debe estar limpio y sin plastificados.

DIY cómo usar una caja de cartón para armar un artefacto para encender el fuego del asado
Por Andrés Aguilera

Una caja de cartón puede reutilizarse para armar un encendedor descartable para el asado, sin agregar alcohol, nafta ni otros acelerantes líquidos. La idea es aprovechar los canales internos del cartón corrugado para sostener la llama y permitir que circule aire entre las primeras piezas de carbón.

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No conviene utilizar la caja completa como una chimenea cargada de brasas. Al quemarse, podría perder estabilidad y provocar que el carbón caliente caiga de forma repentina. La alternativa más segura es construir un pequeño nido de encendido, que se coloca debajo de una montaña de carbón.

Qué materiales se necesitan

  • Una caja de cartón corrugado
  • Tijera o cúter
  • Papel sin plastificar
  • Algunas astillas de madera seca
  • Hilo de algodón
  • Carbón
  • Encendedor largo
  • Pinza metálica

El cartón debe estar seco y limpio. Hay que retirar cintas adhesivas, etiquetas plásticas, grampas y sectores con mucha tinta. No deben utilizarse cajas enceradas, plastificadas, impregnadas con aceite o que hayan contenido productos químicos o sustancias desconocidas.

Cómo armar el iniciador de cartón para asado

  1. Cortar entre seis y ocho tiras de aproximadamente cinco centímetros de ancho. Doblarlas en forma de acordeón sin aplastarlas, para que conserven espacios por donde pueda pasar el aire.
  2. Cruzar las tiras entre sí hasta formar un pequeño bloque. En el centro se puede colocar un bollo de papel flojo y dos o tres astillas de madera.
  3. Sujetarlo con hilo de algodón, sin comprimirlo demasiado. El resultado debe tener huecos visibles y una estructura liviana, no un paquete completamente cerrado.

Cómo usarlo debajo del carbón

Colocar el iniciador sobre el brasero o la parrilla, siempre en una superficie metálica y estable. Encima se arma una pequeña pirámide con carbones de tamaño mediano, dejando espacios entre ellos.

Encender el papel desde dos costados con un encendedor largo. El aire que atraviesa el cartón ayudará a que la llama llegue a las astillas y luego a los carbones inferiores.

A medida que se formen las primeras brasas, pueden agregarse más piezas alrededor. El cartón debe consumirse por completo antes de colocar los alimentos, y el carbón estará listo cuando tenga sectores incandescentes cubiertos por una capa gris.

Las chimeneas comerciales trabajan con el mismo principio general: concentran el calor y favorecen la entrada de aire desde abajo. Sin embargo, ofrecen mayor estabilidad y cuentan con mango, por lo que siguen siendo la opción más segura para un uso frecuente.

Los cuidados indispensables

Nunca se debe agregar alcohol, nafta, querosén o líquido inflamable sobre el cartón. Tampoco hay que encenderlo dentro de una vivienda, un quincho cerrado o debajo de un techo bajo.

Los chicos y las mascotas deben mantenerse alejados. Al terminar el asado, las brasas deben apagarse por completo y no pueden desecharse mientras todavía conservan calor.

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