DIY: cómo usar una caja de cartón para armar un artefacto para encender el fuego del asado

Una caja de cartón puede reutilizarse para armar un encendedor descartable para el asado , sin agregar alcohol, nafta ni otros acelerantes líquidos. La idea es aprovechar los canales internos del cartón corrugado para sostener la llama y permitir que circule aire entre las primeras piezas de carbón.

DIY: cómo usar un maple de huevos para armar encendedores caseros para el fuego del asado

DIY: cómo usar corchos viejos para armar un artefacto para encender el fuego del asado

No conviene utilizar la caja completa como una chimenea cargada de brasas. Al quemarse, podría perder estabilidad y provocar que el carbón caliente caiga de forma repentina. La alternativa más segura es construir un pequeño nido de encendido , que se coloca debajo de una montaña de carbón.

El cartón debe estar seco y limpio. Hay que retirar cintas adhesivas, etiquetas plásticas, grampas y sectores con mucha tinta. No deben utilizarse cajas enceradas, plastificadas, impregnadas con aceite o que hayan contenido productos químicos o sustancias desconocidas .

Colocar el iniciador sobre el brasero o la parrilla, siempre en una superficie metálica y estable. Encima se arma una pequeña pirámide con carbones de tamaño mediano, dejando espacios entre ellos.

Encender el papel desde dos costados con un encendedor largo. El aire que atraviesa el cartón ayudará a que la llama llegue a las astillas y luego a los carbones inferiores.

A medida que se formen las primeras brasas, pueden agregarse más piezas alrededor. El cartón debe consumirse por completo antes de colocar los alimentos, y el carbón estará listo cuando tenga sectores incandescentes cubiertos por una capa gris.

Las chimeneas comerciales trabajan con el mismo principio general: concentran el calor y favorecen la entrada de aire desde abajo. Sin embargo, ofrecen mayor estabilidad y cuentan con mango, por lo que siguen siendo la opción más segura para un uso frecuente.

Los cuidados indispensables

Nunca se debe agregar alcohol, nafta, querosén o líquido inflamable sobre el cartón. Tampoco hay que encenderlo dentro de una vivienda, un quincho cerrado o debajo de un techo bajo.

Los chicos y las mascotas deben mantenerse alejados. Al terminar el asado, las brasas deben apagarse por completo y no pueden desecharse mientras todavía conservan calor.