Larvas en el baño del tamaño de un grano de arroz: qué son y cómo eliminarlas sin usar productos químicos

La aparición de pequeñas larvas en el baño, similares a un grano de arroz , suele estar relacionada con las llamadas moscas del desagüe o moscas palomilla. Sus crías viven dentro de la capa húmeda de materia orgánica que se forma en rejillas, sifones y cañerías poco utilizadas.

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No todas las larvas encontradas en un baño pertenecen necesariamente a este grupo. Sin embargo, si son delgadas, claras o marrones, aparecen cerca del desagüe y posteriormente se observan pequeñas mosquitas peludas sobre las paredes, la presencia de psicódidos es una posibilidad probable.

Las moscas adultas suelen medir entre 2,5 y 4,5 milímetros. Las larvas tienen cuerpo alargado, cabeza diferenciada y se alimentan de bacterias, hongos y restos orgánicos acumulados en superficies húmedas.

La Universidad de Florida recomienda cubrir parcialmente el desagüe con cinta adhesiva transparente durante unas 24 horas. La abertura no debe quedar completamente sellada para evitar alterar la ventilación.

Si al retirar la cinta aparecen pequeñas moscas adheridas, ese desagüe probablemente funciona como criadero. La prueba puede repetirse en la ducha, el lavamanos, el bidet y las rejillas del piso.

También hay que revisar:

Sifones con suciedad

Juntas con filtraciones

Desagües que casi nunca reciben agua

Bandejas de ducha con pérdidas

Baldes o recipientes con agua estancada

Sectores detrás del inodoro o debajo del lavamanos

Cómo eliminarlas sin productos químicos

El paso más importante es retirar físicamente la película orgánica. Tirar agua superficialmente puede arrastrar algunas larvas, pero no siempre despega la capa donde se alimentan y depositan los huevos.

El procedimiento recomendado es:

Retirar la rejilla y eliminar cabellos y residuos visibles.

Introducir un cepillo largo para cañerías .

. Frotar los laterales internos del conducto y la parte accesible del sifón.

Enjuagar con abundante agua caliente.

Repetir la limpieza durante varios días.

Secar el piso y corregir cualquier pérdida.

Mantener con agua los sifones de desagües que se utilizan poco.

El agua puede estar muy caliente, pero conviene revisar si las tuberías, juntas o artefactos admiten temperaturas extremas. En instalaciones antiguas o plásticas, no es prudente volcar agua hirviendo sin conocer su resistencia.

Por qué la lavandina no suele solucionar el problema

Un insecticida o desinfectante puede matar algunos ejemplares, pero no elimina necesariamente la suciedad gelatinosa adherida al conducto. Mientras ese alimento continúe presente, el ciclo vuelve a comenzar.

Tampoco deben mezclarse productos de limpieza. La lavandina combinada con vinagre, ácidos o amoníaco puede liberar gases tóxicos.

Los adultos pueden retirarse con una aspiradora o un paño húmedo, pero esa medida es secundaria. El origen está en el lugar donde se desarrollan las larvas.

Cuándo llamar a un profesional

Si continúan apareciendo después de una limpieza profunda durante una o dos semanas, puede existir una rotura, un sifón inaccesible, una pérdida oculta o acumulación dentro de una cañería principal.

Una infestación distribuida por varios ambientes también puede indicar un problema en el sistema sanitario que requiere la revisión de un plomero o de control profesional de plagas.