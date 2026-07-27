27 de julio de 2026 - 12:00

Larvas en el baño del tamaño de un grano de arroz: qué son y cómo eliminarlas sin usar productos químicos

Suelen desarrollarse dentro de desagües donde se acumulan humedad, jabón, cabello y materia orgánica.

Larvas en el baño del tamaño de un grano de arroz qué son y cómo eliminarlas sin usar productos químicos (1)
Por Andrés Aguilera

Leé además

Esta tendencia ofrece soluciones tanto económicas como de alta gama.

Adiós al bidet tradicional: la tendencia en 2026 que lo reemplaza es inteligente y se adapta al presupuesto
La textura abrasiva del café puede resultar útil para determinadas superficies.

Solo una cucharada: para qué sirve tirar café en el inodoro una vez por semana

No todas las larvas encontradas en un baño pertenecen necesariamente a este grupo. Sin embargo, si son delgadas, claras o marrones, aparecen cerca del desagüe y posteriormente se observan pequeñas mosquitas peludas sobre las paredes, la presencia de psicódidos es una posibilidad probable.

Las moscas adultas suelen medir entre 2,5 y 4,5 milímetros. Las larvas tienen cuerpo alargado, cabeza diferenciada y se alimentan de bacterias, hongos y restos orgánicos acumulados en superficies húmedas.

Si al retirar la cinta aparecen pequeñas moscas adheridas, ese desagüe probablemente funciona como criadero. La prueba puede repetirse en la ducha, el lavamanos, el bidet y las rejillas del piso.

También hay que revisar:

  • Sifones con suciedad
  • Juntas con filtraciones
  • Desagües que casi nunca reciben agua
  • Bandejas de ducha con pérdidas
  • Baldes o recipientes con agua estancada
  • Sectores detrás del inodoro o debajo del lavamanos

Cómo eliminarlas sin productos químicos

El paso más importante es retirar físicamente la película orgánica. Tirar agua superficialmente puede arrastrar algunas larvas, pero no siempre despega la capa donde se alimentan y depositan los huevos.

El procedimiento recomendado es:

  • Retirar la rejilla y eliminar cabellos y residuos visibles.
  • Introducir un cepillo largo para cañerías.
  • Frotar los laterales internos del conducto y la parte accesible del sifón.
  • Enjuagar con abundante agua caliente.
  • Repetir la limpieza durante varios días.
  • Secar el piso y corregir cualquier pérdida.
  • Mantener con agua los sifones de desagües que se utilizan poco.

El agua puede estar muy caliente, pero conviene revisar si las tuberías, juntas o artefactos admiten temperaturas extremas. En instalaciones antiguas o plásticas, no es prudente volcar agua hirviendo sin conocer su resistencia.

Por qué la lavandina no suele solucionar el problema

Un insecticida o desinfectante puede matar algunos ejemplares, pero no elimina necesariamente la suciedad gelatinosa adherida al conducto. Mientras ese alimento continúe presente, el ciclo vuelve a comenzar.

Tampoco deben mezclarse productos de limpieza. La lavandina combinada con vinagre, ácidos o amoníaco puede liberar gases tóxicos.

Los adultos pueden retirarse con una aspiradora o un paño húmedo, pero esa medida es secundaria. El origen está en el lugar donde se desarrollan las larvas.

Cuándo llamar a un profesional

Si continúan apareciendo después de una limpieza profunda durante una o dos semanas, puede existir una rotura, un sifón inaccesible, una pérdida oculta o acumulación dentro de una cañería principal.

Una infestación distribuida por varios ambientes también puede indicar un problema en el sistema sanitario que requiere la revisión de un plomero o de control profesional de plagas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la psicologia explica por que algunas personas no pueden empezar una tarea si antes no ordenan el escritorio

La psicología explica por qué algunas personas no pueden empezar una tarea si antes no ordenan el escritorio

Por Ignacio Alvarado
Luna de Ciervo: por qué se llama así y cuáles son sus efectos. 

Luna del Ciervo 2026: el fenómeno que iluminará el cielo y desmiente el mito sobre su efecto en los humanos

Por Sofía Serelli
Estas cometiendo un error con tus pinzas para la ropa: descubrí para qué sirve realmente el pequeño agujero y optimizá el secado de tus prendas. 

El error que todos cometen al usar una pinza de ropa: el agujero secreto tiene otra función

Por Sofía Serelli
los chefs coinciden: el pure mas aireado no necesita mas leche, sino un paso que casi nadie hace al pisar las papas

Los chefs coinciden: el puré más aireado no necesita más leche, sino un paso que casi nadie hace al pisar las papas

Por Ignacio Alvarado