Los jardineros tienen una regla muy simple para saber si una planta necesita agua sin tocar la tierra

Muchas personas meten un dedo en la maceta para comprobar si la tierra está seca antes de regar una planta. Sin embargo, los especialistas en jardinería aseguran que existe una forma aún más sencilla de saber cuándo una planta necesita agua, sin tocar el sustrato. Solo hace falta prestar atención a una señal que suele pasar desapercibida.

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Los viveristas tienen una regla de 10 segundos antes de comprar una planta y casi nadie la conoce

Este método no reemplaza el conocimiento de cada especie.

Pero sí permite detectar rápidamente cuándo una maceta está perdiendo humedad.

Y lo mejor es que cualquiera puede aplicarlo en pocos segundos.

Uno de los métodos más utilizados por los expertos en jardinería consiste en levantar ligeramente la maceta .

Cuando una planta acaba de ser regada, el sustrato retiene agua y la maceta pesa considerablemente más.

Con el paso de los días, a medida que las raíces absorben la humedad y parte del agua se evapora, ese peso disminuye.

Después de unas pocas semanas, la mayoría de las personas aprende a reconocer esa diferencia casi de manera automática.

Los jardineros utilizan esta técnica porque evita tanto el exceso como la falta de riego.

Las hojas también hablan

Además del peso, las propias plantas ofrecen señales muy útiles.

Una planta que comienza a necesitar agua suele mostrar:

hojas menos firmes;

tallos ligeramente caídos;

pérdida de brillo;

crecimiento más lento.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que esos síntomas no siempre significan falta de agua.

El exceso de riego también puede provocar hojas amarillas o decaimiento.

Por eso recomiendan combinar la observación del follaje con el peso de la maceta.

No todas las plantas necesitan el mismo riego

En jardinería, una de las reglas más importantes es evitar aplicar el mismo calendario de riego a todas las especies.

Por ejemplo:

las suculentas pueden pasar varios días sin agua;

los potus toleran un ligero secado entre riegos;

los helechos necesitan un sustrato más húmedo;

las orquídeas requieren un manejo completamente diferente.

Conocer las necesidades de cada planta ayuda a evitar problemas en el hogar.

El invierno también cambia las necesidades de agua

Durante los meses fríos, la mayoría de las plantas reduce su ritmo de crecimiento.

Como consecuencia, también disminuye el consumo de agua.

Los especialistas en jardinería recomiendan observar la maceta antes de regar y no hacerlo únicamente porque "ya pasaron varios días".

En invierno, un exceso de agua suele ser más perjudicial que una ligera falta de riego.

Observar antes de regar es la mejor herramienta

Los expertos coinciden en que aprender a interpretar las señales de una planta es mucho más efectivo que seguir un calendario fijo. En jardinería, levantar la maceta, observar las hojas y adaptar el riego a cada especie permite mantener las plantas más sanas y evitar uno de los errores más frecuentes dentro del hogar.