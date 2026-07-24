24 de julio de 2026 - 11:10

Los viveristas tienen una regla de 10 segundos antes de comprar una planta y casi nadie la conoce

Antes de elegir una planta, los viveristas recomiendan una revisión que lleva apenas 10 segundos. Este consejo de jardinería ayuda a detectar ejemplares realmente sanos.

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Por Ignacio Alvarado

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Muchas veces los problemas no están en las flores.

Tampoco en el color de las hojas.

Lo importante suele esconderse en pequeños detalles que pasan desapercibidos.

La regla de los 10 segundos que usan los viveristas

Los especialistas en jardinería realizan siempre una revisión visual antes de recomendar una planta.

No necesitan herramientas ni conocimientos avanzados.

Solo observan cuatro aspectos clave.

1. Revisar el envés de las hojas

El primer paso consiste en dar vuelta una o dos hojas.

Allí suelen esconderse plagas como pulgones, cochinillas, arañuelas o pequeños huevos de insectos.

Si aparecen manchas pegajosas, telarañas finas o puntos blancos, conviene elegir otro ejemplar.

2. Observar el sustrato

El sustrato debe verse aireado y uniforme.

Si presenta moho blanco, exceso de humedad o mal olor, puede indicar problemas de drenaje o enfermedades en las raíces.

Los viveristas explican que una buena planta comienza con un sustrato saludable.

3. Mirar el cuello de la planta

La base del tallo no debe presentar zonas blandas, oscuras o agrietadas.

Ese punto suele ser uno de los primeros en mostrar síntomas de pudrición.

4. Comprobar las raíces si es posible

Si la maceta lo permite, levantarla ligeramente ayuda a observar los orificios inferiores.

Unas pocas raíces visibles son normales.

En cambio, si forman un gran ovillo compacto, la planta lleva demasiado tiempo en ese recipiente y probablemente necesite un trasplante inmediato.

Qué señales indican que una planta está realmente sana

Además de la regla de los 10 segundos, los expertos en jardinería recomiendan buscar:

  • hojas firmes y con color uniforme;
  • brotes nuevos;
  • tallos rígidos;
  • ausencia de manchas marrones o amarillas;
  • crecimiento equilibrado.

Una planta saludable suele mostrar signos de crecimiento activo y no solo una apariencia bonita.

Comprar bien es el primer paso para cuidar mejor

Los viveristas coinciden en que elegir correctamente una planta evita muchos problemas futuros. Aplicar esta sencilla regla de apenas diez segundos permite detectar plagas, enfermedades o raíces comprometidas antes de comprar. En jardinería, una buena elección inicial suele ser el secreto para disfrutar plantas fuertes durante muchos años.

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