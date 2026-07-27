Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, económicas y bien calentitas para hacer del 27 de julio al 2 de agosto

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Organizar las recetas de toda la semana permite ahorrar tiempo y dinero sin resignar sabor . Este menú de cocina aprovecha ingredientes compartidos, propone platos ideales para el invierno y suma opciones rendidoras con buena cantidad de proteínas y verduras.

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La idea es cocinar una vez y reutilizar parte de los ingredientes en distintas preparaciones.

Así se desperdicia menos comida y las compras rinden mucho más.

Antes de empezar, conviene reunir los ingredientes principales:

Gran parte de estos productos aparecerán en más de una receta , lo que ayuda a reducir el gasto semanal.

Lunes: guiso de lentejas con verduras y carne

Una de las grandes recetas del invierno.

Las lentejas aportan proteínas vegetales y fibra, mientras que la carne suma sabor y saciedad.

Preparar una olla grande permite guardar porciones para otra comida.

Martes: pastel de papas con carne

Aprovechá parte del relleno del guiso del día anterior.

Solo hace falta preparar un puré casero, agregar queso y gratinar hasta que quede bien dorado.

Es una receta clásica, económica y muy rendidora.

Miércoles: pollo al horno con papas y zanahorias

Mientras el horno trabaja, prácticamente no requiere atención.

Con el pollo que sobre se pueden preparar las comidas de los días siguientes.

Una excelente opción de cocina para quienes buscan practicidad.

Jueves: arroz cremoso con pollo desmenuzado

El pollo cocido del miércoles se transforma en una nueva receta.

Solo hay que preparar arroz, sumar verduras salteadas y terminar con queso rallado para obtener un plato muy reconfortante.

Viernes: sopa completa de verduras con fideos

Ideal para cerrar la semana laboral.

Con zapallo, zanahoria, cebolla y pequeños fideos se obtiene una sopa abundante, perfecta para las noches más frías del invierno.

Consejos para gastar menos durante la semana

Los especialistas en cocina recomiendan cocinar legumbres en cantidad, aprovechar las sobras de carnes cocidas y utilizar las mismas verduras en distintas recetas.

Además de ahorrar dinero, este método reduce el desperdicio de alimentos y simplifica la organización diaria.

Cinco comidas que resuelven toda la semana

Estas recetas demuestran que es posible comer variado durante toda la semana sin gastar de más. Compartir ingredientes, cocinar en cantidad y elegir platos de invierno bien rendidores ayuda a optimizar el presupuesto y tener siempre una comida casera lista para servir.