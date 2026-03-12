La NASA envió 2.500 medusas al espacio: regresaron 60.000, pero algo salió muy mal

Aunque los ejemplares se multiplicaron masivamente en órbita, desarrollaron graves problemas de equilibrio que les impidieron nadar con normalidad al regresar a la gravedad terrestre.

En 1990, la NASA puso en marcha un experimento inusual a bordo del transbordador Columbia: envió 2.500 pólipos de medusa al espacio. El objetivo era observar cómo se desarrollaban en microgravedad. Sin embargo, lo que regresó a casa fue una advertencia biológica sobre el futuro de los humanos en otros planetas.

La misión liderada por la investigadora Dorothy Spangenberg seleccionó a las medusas por una razón científica fundamental: a pesar de su apariencia, poseen un sistema de percepción de la gravedad parecido al de los seres humanos. Sus tentáculos funcionan como sensores de orientación que les indican con precisión dónde está arriba y dónde está abajo, una función vital para la estabilidad.

image El colapso del equilibrio en las medusas espaciales Durante los nueve días que duró la misión en el Columbia, los investigadores aceleraron el crecimiento de los pólipos. El resultado cuantitativo fue un éxito rotundo, ya que los ejemplares se multiplicaron hasta alcanzar la cifra de 60.000 individuos que crecieron sin problemas aparentes en la ingravidez. No obstante, el verdadero desafío comenzó cuando estas criaturas espaciales tomaron contacto con la atmósfera terrestre.

El motivo de este fallo reside en la configuración biológica del sistema de equilibrio durante el desarrollo temprano. En un entorno de microgravedad, los sensores encargados de detectar la atracción terrestre no reciben el estímulo necesario para calibrarse correctamente. Al carecer de esa guía física constante durante su formación, los receptores sensoriales se desarrollan con defectos estructurales. Cuando estos organismos se exponen repentinamente a la gravedad de la Tierra, sus sistemas reciben señales contradictorias, provocando una desorientación total.

image El dato que se volvió clave para futuras exploraciones humanas Al observar a las medusas en el agua de mar terrestre, los científicos notaron de inmediato un comportamiento errático. A diferencia del grupo de control que permaneció en la Tierra, las que nacieron en el espacio presentaban complicaciones como movimientos de natación anormales y descoordinados, dificultades motoras severas para desplazarse, anomalías detectadas en sus pulsaciones cardíacas, cuadros de vértigo agudo que les impedían estabilizarse.

image Este hallazgo sigue siendo una pieza clave para la exploración espacial actual. Si las medusas no pueden adaptarse a la gravedad terrestre tras nacer en el espacio, la ciencia se pregunta si ocurriría lo mismo con humanos nacidos en colonias fuera de nuestro planeta. La incapacidad de desarrollar un sentido del equilibrio funcional podría significar que quienes nazcan en Marte o en estaciones espaciales estarían condenados a sufrir vértigo permanente si alguna vez intentaran pisar la Tierra.